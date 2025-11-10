El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arenas Club

El Arenas, con números de líder en Gobela

El histórico ya es el mejor equipo local de toda la Primera Federación

Fernando Romero

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:32

En esta su campaña de debut en Primera Federación, el Arenas se está marcando un temporadón en Gobela. No puede calificarse de otra manera el ... desempeño que está teniendo el histórico en su feudo, en el que aún nadie le ha hecho hincar la rodilla y son muy pocos los que han podido arañar premio alguno tras pasar por las instalaciones getxotarras. Seis duelos han disputado los de Jon Erice al abrigo de su afición, con un balance más que digno de mérito para un novato.

