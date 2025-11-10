El Arenas, con números de líder en Gobela

En esta su campaña de debut en Primera Federación, el Arenas se está marcando un temporadón en Gobela. No puede calificarse de otra manera el ... desempeño que está teniendo el histórico en su feudo, en el que aún nadie le ha hecho hincar la rodilla y son muy pocos los que han podido arañar premio alguno tras pasar por las instalaciones getxotarras. Seis duelos han disputado los de Jon Erice al abrigo de su afición, con un balance más que digno de mérito para un novato.

Cuatro triunfos, dos empates y ni una sola derrota como local. Junto a Barakaldo y Lugo, único equipo que se mantiene invicto en casa. El total, han sumado 14 puntos sobre 18 posibles. Unos números que convierten al Arenas en el mejor equipo local de toda la Primera Federación. Cierto es que en el grupo 2 el Teruel también tiene catorce en su casillero, pero el cuadro aragonés ha disputado un partido más (7) en La Pinilla, cayendo derrotado en uno de ellos.

Una actuación sobresaliente la del Arenas en Gobela que ilusiona a su afición, que anhela que su equipo pueda comenzar a trasladar parte de ese buen rendimiento como local a sus desplazamientos. En el club, todos son conscientes de que se está haciendo un buen trabajo, pero también de que cuanto más se alargue esa buenísima racha, más cerca estará su fin. Es mera estadística. Tarde o temprano llegará ese tropiezo en Gobela. Y no hay que olvidar tampoco que no queda tanto ya para la obligada mudanza del Arenas a Fadura, donde ya se están realizando trabajos para acomodar al histórico de cara a la segunda parte de la temporada.

Sufrida y merecida

Para eso aún quedan algunas semanas, en las que el Arenas tratará de dar un paso adelante lejos de Gobela, prolongar su idilio con 'la jaula' para poder asentarse en una zona tranquila de la tabla y no sufrir los vaivenes que viene padeciendo hasta ahora. «Con haberlo hecho un poco regular fuera estaríamos arribita, eso es cierto», lanzaba Alfredo Sánchez, segundo entrenador del Arenas y encargado de comparecer en sala de prensa tras el triunfo ante Osasuna Promesas por indisposición de Jon Erice.

«Somos el mejor local de los dos grupos y el debe está fuera. El equipo trabaja para lograr resultados fuera. Vamos siempre con la mentalidad de ganar, pero los números están ahí», comentaba resignado. Y es que el Arenas es el mejor local, pero también el peor visitante, el único equipo incapaz de sumar ni un solo punto lejos de casa en la categoría. «Es incontestable. Los chicos compiten, juegan… hay que corregir todos esos errores que hemos tenido. El equipo está implicado en dar lo máximo cada semana», proseguía el segundo de a bordo arenero.

Sobre el triunfo ante el Promesas, Alfredo Sánchez reseñaba que «conocíamos bien a este rival y sabíamos dónde podía estar el partido». «Ha sido un duelo competido, muy disputado, ellos son un equipo muy físico, duro, exigente», valoraba. Pero el Arenas supo gestionar bien su escueta renta, incluso cuando se quedó en inferioridad. «Ahí nos han apretado en busca del empate. El rival te somete, pero hemos sabido sufrir y defender, y hemos conseguido otra portería a cero, que es importante para nosotros. Una victoria importante y creo que merecida».