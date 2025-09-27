El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Unionistas de Salamanca
Arenas 2-1 Unionistas

Un Arenas en inferioridad se reencuentra con la victoria

Los rojinegros suman tres puntos muy trabajados en Gobela con un jugador menos durante más de una hora

Fernando Romero

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18

El ingente trabajo en defensa realizado por los de Jon Erice y el acierto ofensivo suficiente mostrado en los metros finales han permitido al Arenas ... volver a sumar de tres en tres. Un triunfo trabajadísimo del histórico en un partido condicionado por la discutida roja directa a Verda, que dejó a los suyos con uno menos durante más de una hora. Unionistas hizo sufrir a los areneros dentro y fuera del rectángulo de juego, pero finalmente los puntos se quedaron en un Gobela llamado a ser clave a lo largo de esta temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  4. 4

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  5. 5 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  6. 6

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  7. 7

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  8. 8

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  9. 9 El Euromillones del viernes reparte su bote de 130 millones: resultados del 26 de septiembre
  10. 10 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un Arenas en inferioridad se reencuentra con la victoria

Un Arenas en inferioridad se reencuentra con la victoria