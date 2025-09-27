Un Arenas en inferioridad se reencuentra con la victoria

El ingente trabajo en defensa realizado por los de Jon Erice y el acierto ofensivo suficiente mostrado en los metros finales han permitido al Arenas ... volver a sumar de tres en tres. Un triunfo trabajadísimo del histórico en un partido condicionado por la discutida roja directa a Verda, que dejó a los suyos con uno menos durante más de una hora. Unionistas hizo sufrir a los areneros dentro y fuera del rectángulo de juego, pero finalmente los puntos se quedaron en un Gobela llamado a ser clave a lo largo de esta temporada.

El duelo tuvo un arranque vertiginoso, con los dos equipos tratando de imponer su ritmo y juego vertical. El Arenas, bien plantado, mantenía su línea defensiva lejos de su área, achicando espacios y buscando recuperar en zonas altas. Suyas fueron las primeras aproximaciones de cierto peligro en el partido. Y fue precisamente de ese modo como lograron golpear primero los de Jon Erice. La presión funcionó y se hicieron con el esférico en tres cuartos de campo. Jorge Luis tocó rápidamente a la espalda de la defensa para Hidalgo y éste se metió en el área para batir a Unai Marino bajo las piernas con un preciso punterazo.

Arenas Anartz Peña; Sillero, Paul Álvarez, Mutilva, Zabaleta (Galder, 77'); Zabala, Verde; Lartitegi (Collado, 54'), Babá (Mattheus, 82'), Hidalgo (Álvaro Vázquez, 82'); Jorge Luis (Pablo García, 46'). 2 - 1 Unionistas Unai Marino; Prada, Olmedo, Ramiro (Moreno, 88'), Farru; Jota López (Jan Encuentra, 88'), Álvaro Gómez (De Bustos, 60'), De la Nava, Juanje (Pere Marco, 77'); Juanma, Abde Damar (Roldán, 77'). Goles: 1-0, min. 19: Álex Hidalgo; 1-1, min. 47: Abde; 2-1, min. 72: Urko Collado (pen.)-

Árbitro: Alfredo Ramo Andrés (comité aragonés). Amonestó a Zabaleta y Mutilva por el Arenas; y a Farru, De Bustos por Unionistas. Expulsó con roja directa al local Verde (29').

Sin embargo, diez minutos después, el partido se le complicó sobremanera a los de Gobela. Adrián Verde vio la roja directa por lo que el colegiado entendió que fue una acción de juego brusco grave, al entrar con los tacos en alto en un balón dividido. Una acción más aparatosa que otra cosa. Pero el colegiado se mantuvo firme en su decisión tras revisarla en el monitor a pie de campo.

Obviamente, esa decisión cambió el partido. El Arenas tuvo que cerrar algo más filas, pero no descuidó tampoco las tareas ofensivas. De hecho, apenas reanudado el juego Baba Diocou tuvo en sus botas el segundo tanto arenero, tras una de sus habituales acciones de habilidad y potencia dentro del área, pero Marino detuvo su disparo, algo centrado.

Unionistas acaparó la posesión del balón y buscó las bandas para hacerle daño a un Arenas en inferioridad. En el 38', De la Nava perdonó el empate tras un buen centro de Jota desde la derecha, pero su remate de interior en punto de penalti se fue rozando el palo. Ya en el tiempo de descuento, Abde probó desde la larga distancia con un potente disparo que obligó a estirarse a Anartz Peña.

Erice reforzó la línea defensiva para la segunda mitad, dando entrada a Pablo García por Jorge Luis, lo que dejó a Babá como único atacante. Una clara apuesta por el juego a la contra. Sin embargo, a las primeras de cambio, Unionistas logró empatar. Apenas dos minutos de juego en la reanudación cuando De la Nava controlaba un balón en punto de penalti, la defensa arenera dudó y eso permitió a Abde fusilar a Anart sin oposición.

Pero todavía quedaban muchas cosas por suceder en un partido que estaba más que vivo. Unionistas dominaba y el Arenas lo intentaba en transiciones rápidas. En una de ellas, Babá cayó dentro del área. En primera instancia, el colegiado no pitó nada, pero tras la revisión a petición de Jon Erice, decretó la pena máxima, convertida por Urko Collado para adelantar a los suyos con algo más de un cuarto de hora todavía por delante.

Esta vez sí, el cuadro rojinegro hizo un enorme ejercicio de resistencia para salvaguardar un triunfo que valía su peso en oro. Pudo incluso aumentar su renta en los minutos finales en una gran contra protagonizada por los recién entrados Álvaro Vázquez y Mattheus, pero éste no logró batir a Unai Marino en el mano a mano.