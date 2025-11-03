El Arenas se desangra a domicilio

Fernando Romero Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

Consumido el primer cuarto de la competición, el Arenas sigue sin ser capaz de redimir sus pecados. Esos que le vienen lastrando desde el arranque de la liga y que se repiten como una molesta constante cada vez que el equipo debe afrontar un partido lejos de su fortín de Gobela. Una situación que no deja de ser paradójica y preocupante.

Al abrigo de su afición, el Arenas camina con paso firme. Invicto en 'la jaula', donde ha sumado los once puntos que acumula en su casillero gracias a su fortaleza defensiva y su acierto anotador. Pero la cosa cambia radicalmente, y no es precisamente algo nuevo, cuando juega fuera. Entonces, el Arenas se convierte en un gigante con pies de barro todavía incapaz de sumar ni un solo punto en sus cinco desplazamientos.

Todo lo que sale bien en Gobela, sale mal fuera del feudo getxotarra. Los rojinegros pierden su pegada -solo han marcado dos dianas- y están recibiendo goles con demasiada facilidad. Muchos de ellos inmerecidos, como sucedió este domingo en O Couto. Pero los errores y las concesiones están lastrando sobremanera al histórico. Son once tantos recibidos ya en esas cinco salidas. Unos números que convierten al Arenas en el peor equipo visitante de los cuarenta que componen la Primera Federación.

Y lo es pese a actuaciones como la del domingo ante el colista Ourense, un encuentro en el que el Arenas no mereció perder ni de lejos. Más bien todo lo contrario. Pero perdió. Otra vez. Una derrota por la mínima en una acción en la que un desajuste defensivo y cierta falta de contundencia acabaron permitiendo al equipo gallego marcar en su primer y casi único disparo entre los tres palos de todo el partido. «Era una falta que era un globito, no lo hemos disputado bien y nos han cogido ese balón y no san hecho gol», relataba Jon Erice con cierta resignación.

Sin acierto

El Arenas tampoco es que probara demasiado al arquero rival, pero sí que fue capaz de generar un buen puñado de oportunidades en las que decantar el partido. Pero no lo hizo. «Creo que hemos hecho muy buenos minutos y hasta el final hemos creído en el empate. Pero la falta de acierto ha sido evidente, a pesar de crear ocasiones muy claras. Y te vas enfadado por llevarte cero puntos», resumía el titular del banquillo de Gobela.

«Es una derrota dura para nosotros por el hecho de cómo ha sido. Hay mucha gente que, cuando pierde haciendo un buen partido, dice que le molesta menos. Pero a mi me molesta el doble. Me voy enfadado por el hecho de perder haciendo un buen partido», espetaba. La derrota ante el Ourense se produjo pese a tener «un bagaje de haber concedido poco y haber generado mucho». «Pero esto es fútbol, y el acierto es una parte importante de los merecimientos», recalcaba Erice.

«Los chicos están concienciados de que están haciendo buenos partidos, pero el fútbol es duro. Sabemos que esa limitación de puntos nos está lastrando para no poder estar en una zona media-alta tras diez jornadas. Pero sabemos que estamos muy cerquita de conseguir esa victoria», confía el técnico del Arenas.