El Arenas busca restañar sus heridas en Gobela

El Arenas se aferra al 'factor Gobela' y el buen rendimiento que viene obteniendo desde el arranque de curso en su feudo para tratar de ... olvidar el varapalo de la pasada jornada en Ferrol, uno más lejos de casa, y que le llevó a caer hasta el penúltimo puesto de la tabla. Y tratará de hacerlo precisamente ante un Deportivo Guadalajara que llega a este encuentro metido en puestos de play-off y cuyos números indican que está obteniendo mejores réditos como visitante que como anfitrión. Un duelo, por tanto, de máxima exigencia y, presumiblemente, máximo equilibrio sobre el tapete getxotarra en la antesala del choque de Copa del Rey contra el Numancia del próximo miércoles.

La irregular dinámica del Arenas no es algo que, por el momento, esté haciendo mella en el vestuario rojinegro. Es, de hecho, casi al contrario. Se está usando como acicate para tratar de relanzar al equipo y que no decaiga el ánimo. «Hemos incidido en eso y el estado anímico es muy bueno. Afrontamos el partido con buen ánimo y garantías de competir bien», lanza Jon Erice. «Lo afrontamos con mucha ilusión, le damos mucho valor a cada partido que disputamos en esta categoría. Tenemos una ilusión tremenda».

«Venimos de un partido en el que los primeros veinte minutos fueron realmente malos, y eso es así», asume. «Luego, estuvimos setenta minutos remando e incluso pudimos entrar en el partido. La gente compitió, y eso nos sirve para esta semana. Tenemos que tener la misma intensidad, valentía y agresividad que en esos setenta minutos para que en casa repitamos un buen partido», destaca el técnico arenero. «Para los jugadores, cada domingo es una oportunidad de poder mostrarse ante equipos muy buenos y ante mucha gente, y esa es la mayor motivación que pueden tener», apostilla.

Centrados

En esa misma línea, el preparador de Pamplona incide en que «somos nosotros mismos los que nos obligamos a ganar en casa». «Cada jornada tenemos la necesidad de puntuar y de ganar, sea aquí o fuera. Y podemos preocuparnos con lo de fuera de casa, o ocuparnos en lo que tenemos ahora por delante, que es el partido contra el Guadalajara, con nuestra gente, donde el equipo está dando unas prestaciones altísimas. Somos de los poquitos que no han encajado una derrota en casa», ensalza.

Sobre el choque ante los dirigidos por Pere Martí, Erice advierte que será «durísimo» y «seguramente, de resultado corto». «Es un equipo que no ha perdido fuera de casa, el segundo mejor visitante de la categoría», apunta el titular del banquillo de Gobela. Sobre cuál es su mayor peligro, también lo tiene claro: «Es un equipo con capacidad colectiva, me preocupa que son un muy buen equipo, con las cosas muy claras, el bloque mantenido del año pasado y que van a venir aquí a intentar llevarse los tres puntos».

Esta es una semana de máxima exigencia con tres partidos y dos desplazamientos para el Arenas, algo también a tener en cuenta pero que, por el momento, no está en el foco de Erice. «No somos un equipo acostumbrado a eso, al triple partido en siete u ocho días. Pero primero nos centramos en el 'Guada'. Y al segundo después de acabar ese partido, estaremos tanteando al jugador para que tenga una buena recuperación y poder tener garantías de cara al partido de Copa», comenta.