El Arenas asalta El Toralín para lograr su primera victoria lejos de Gobela

Los jugadores del Arenas terminaron extenuados por el enorme trabajo que debieron realizar sobre el verde, pero todavía con fuerzas más que suficientes para celebrar la que fue, al fin, su primera victoria del curso lejos de Gobela. El histórico fue mejor en líneas generales que la Ponferradina, más valiente y con más actitud. Algo que esta vez sí que le bastó para acabar llevándose un más que merecido premio. Un valioso triunfo en El Toralín que les da a los de la Margen Derecha tres puntos que les sacan de la zona roja y que son, sobre todo, un refuerzo a su trabajo.

El encuentro se jugó en su mayor parte bajo una intensa lluvia que hizo que el terreno de juego de El Toralín acumulase mucha agua en determinadas zonas, complicando el rodar de la pelota. Pero aún así, fue un partido con mucho ritmo y, sobre todo, intensidad. El Arenas entró valiente, buscando ser protagonista y sorprendiendo en cierto modo a los de Medhi Nafti.

Ponferradina Jiménez; Andújar, Novoa, Moltenis; Andoni López; Xemi Fernández, Frimpong (Eneko Aguilar, 72'), Undabarrena, Borja Valle (Mula, 15'; Diego Moreno, 88'); Cortés (Keita, 72'), Borja Vázquez (Sergio Benito, 88'). 1 - 2 Arenas Anartz; Sillero, Paul Álvarez, P. García, Zabaleta (Mattheus, 88); Sustatxa (Borikó, 82'), Hidalgo (Jorge Luis, 88'), Zabala; Babá, Troncho, Álvaro Vázquez (Verde, 77'). Goles: 0-1, min. 13: Álvaro Vázquez; 1-1, min. 18: Xemi Fernández; 1-2, min. 87: Hidalgo.

Árbitro: Francisco García Riesgo (comité asturiano). Amonestó a Cortés, Andoni López por la Ponferradina; y a Paul Álvarez, Borikó por el Arenas. Expulsó a Andújar por doble amonestación (84').

En la primera parte, los de Jon Erice cargaron su juego principalmente por el costado izquierdo, por el que Babá percutió una y otra vez. De las botas del senegalés nació precisamente el tempranero tanto del histórico, anotado por al incombustible Álvaro Vázquez tras anticiparse bien en primer palo ante un confiado Ángel Jiménez.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho al cuadro vizcaíno. Apenas reiniciado el choque tras un parón por problemas técnicos con el FVS, Xemi Fernández logró empatar en una acción algo afortunada. Entre Anartz y el larguero evitaron un primer remate peligroso, pero el rechace le cayó al mediocentro barcelonés, que en un escorzó metió la espuela para remachar a fondo de las mallas.

Con tablas en el marcador, ambos equipos tuvieron ocasiones claras para haber inclinado la balanza a su favor. Sobre todo, el Arenas, al que le volvió a penalizar la falta de precisión a la hora de definir. Álvaro Vázquez cabeceó por encima del larguero, al igual que Hidalgo unos minutos después en una acción todavía más clara. En el añadido, Sustatxa probó fortuna con un potente disparo desde la frontal que no encontró portería por poco.

Ofensiva

Tras el descanso, el Arenas mantuvo esa buena dinámica ofensiva. Nada más empezar, Hidalgo lo intentó con sendos lanzamientos de media distancia. El primero impactó en el lateral de la red y el segundo fue a parar a las manos del portero. Como también el intento a la media vuelta de Babá en el interior del área. El Arenas fue claro dominador durante muchos minutos, pero sin terminar de acertar en sus muchas llegadas, como el centro con el exterior de un muy activo Ángel Troncho que se paseó por el área pequeña sin rematador o el zapatazo de Hidalgo en un rechace que salvó con una gran parada el meta local.

En el último cuarto de hora, ya con las fuerzas mermadas por el tremendo desgaste físico realizado, el partido se equilibró algo más. La Ponferradina comenzó a aparecer en zonas de peligro. No inquietó demasiado el equipo berciano, y cuando lo hizo apareció Anartz para salvar a los suyos. A diez para el final, Andoni López puso el centro tocado al área y Xemi Fernández cabeceó picado, pero el meta arenero metió una mano prodigiosa para despejar, porque tras él estaba relamiéndose Eneko Aguilar.

El Arenas también supo templar ánimos y jugar sus bazas. Además, disputó los minutos finales en superioridad tras la expulsión por doble amonestación de Andújar. Una circunstancia de la que supieron sacar provecho. En el 87', Sillero centró raso al área, Troncho buscó el cuero pero salió el portero a sus pies para despejar. El rechace lo cazó Hidalgo, que remachó casi a placer. Hubo algo de suspense porque el colegiado acudió al monitor a revisar el gol, pero no había nada sancionable y el tanto acabó subiendo el marcador para desatar la alegría de los rojinegros.