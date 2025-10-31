El Arenas, ante otra oportunidad lejos de casa

Fernando Romero Viernes, 31 de octubre 2025, 18:47 Comenta Compartir

La parte positiva, si es que puede llamarse así, de las semanas con tres partidos es que apenas queda tiempo para lamerse las heridas tras una derrota como la sufrida por el Arenas el pasado miércoles en Los Pajaritos ante el Numancia. Es momento de olvidar el traspiés copero, limpiar cabezas y centrarse de nuevo en la competición doméstica. Borrón y cuenta nueva para un equipo que persigue su primer triunfo lejos de Gobela y que este domingo tendrá una nueva oportunidad para quitarse de encima una losa que empieza a pesare demasiado en el que será su segundo desplazamiento de la semana.

El conjunto getxotarra visitará al Ourense (domingo, 16:00h), actual colista del grupo 1 de Primera Federación con cinco puntos en su casillero, y aún sin festejar triunfo alguno en Liga. Cinco empates y cuatro derrotas es su bagaje en lo que va de curso. Además, tan sólo ha sido capaz de amarrar un empate en O Couto, y fue en la primera jornada ante el Bilbao Athletic. A priori, un escenario propicio para que el Arenas pueda sumar.

Eso sí, el conjunto de Ángel Llaçer viene de protagonizar uno de los campanazos más sonados de esta semana copera tras dejar en la cuneta a un Primera División como el Real Oviedo tras imponerse por 4-2 al conjunto del Principado. Si el fútbol es un estado de ánimo, el del equipo gallego está ahora mismo por las nubes, un arma de doble filo que debe intentar aprovechar el Arenas para sumar, al fin, su primera victoria foránea y consolidarse en la zona media de la tabla.

Dos caras

La situación de los rojinegros no deja de ser paradójica. Es el mejor equipo local del grupo, junto con el Barakaldo, pero también es el peor visitante, incapaz de sacar réditos cada vez que sale de 'la jaula'. Cuatro duelos ligueros, cero puntos. A los que habría que sumar el encuentro de Copa, un choque que fue una radiografía prácticamente perfecta de lo que le viene sucediendo al Arenas en sus salidas.

Porque no se puede decir que el Arenas hiciese mal partido en líneas generales. Tuvo fases de dominio, estuvo bien plantado… pero volvió a acusar dos males que se están convirtiendo en demasiado habituales. No fue capaz de resolver con acierto las ocasiones muy claras que tuvo a su favor y, además, volvió a cometer importantes errores que le acabaron costando el partido y la eliminatoria.

Males reconocidos que Jon Erice y los suyos se afanan en tratar de resolver cuanto antes, a sabiendas de que sostener en el tiempo el ritmo actual de puntuación en Gobela va a ser muy complicado. Aunque viendo esa buena capacidad ante su afición, puede intuirse que es más un problema de adaptación a otros terrenos de juego o incluso algo ya anímico, que la necesidad de ganar fuera esté pesando. Un peso que se aligeraría volviendo de O Couto con los tres puntos en el zurrón.