El Arenas, ante un nuevo reto lejos de Gobela

El Arenas afronta este sábado (14:00h) en A Malata una nueva oportunidad para estrenar su todavía inmaculado casillero de puntos como visitante. Y a ... ser posible, con una victoria de postín que sirva para consolidar el proyecto del histórico, fortalecido en Gobela pero sin el brío ni el acierto necesario cuando ejerce de visitante. El reto que tienen por delante los de Jon Erice es notable, ya que frente a ellos estará el Racing de Ferrol, otro de los grandes del grupo.

Descendido de Segunda División, con un potencial sobre el verde importante y que, como en el caso de los de la margen derecha, aún no sabe lo que es perder en su feudo. «Vamos a intentar ser el primer equipo que gane allí, pero no por el hecho de serlo, sino porque nosotros vamos con el objetivo de sumar los tres puntos», señala el técnico arenero.

«Sabemos que somos un buen equipo y creemos que podemos ganar el partido. La idea nuestra no va a cambiar. Vamos a seguir yendo a por el partido desde el principio. Nuestro objetivo son los tres puntos. Ir allí con nuestra identidad y ganar», lanza un siempre ambicioso Erice. Aunque también es consciente de que para lograr ese primer triunfo lejos de Gobela necesitan dar un paso más allá. «Esperemos dar mejores prestaciones que en la última salida», comenta, refiriéndose al varapalo en Mérida. «Necesitamos dar un salto de nivel y completar más minutos de buen juego para poder optar a ganar el partido».

Prueba de nivel

Tal y como lo define el titular del banquillo de Gobela, este es «un partido bonito para nosotros, nos despierta gran ilusión» frente a un rival que les va a exigir al máximo. El Racing de Ferrol «nos va a llevar al límite, nos va a poner a prueba y nos va a decir realmente si somos capaces de competir contra una de las mejores plantillas de la categoría», advierte el técnico navarro.

«El objetivo es que el rival nos genere poco, lo hemos conseguido muchos días. El objetivo es ser sólidos defensivamente, pero serlo desde nuestro estilo de juego. Nosotros preferimos estar lejos de área e intentar agobiar al rival desde ahí», insiste Erice. «Debemos ser ambiciosos, mirar a los ojos a todos los rivales de la categoría sabiendo de cuáles son nuestras limitaciones. Y hacerlo siendo humildes, que no es lo mismo que ser mediocre», afirma con vehemencia.

Las claves para poder volver de A Malata con los tres puntos en la maleta pasan por los «duelos individuales defensivos y por el manejo del balón de sus centrocampistas», avisa Erice. «Si les das metros, te van a mover el balón, te van a hacer correr mucho. Todo eso lo tenemos que intentar minimizar siendo nosotros, siendo agresivos en la presión, yendo lejos de portería y generando situaciones en las transiciones. Y luego, estando muy concentrados en el balón parado», relata.