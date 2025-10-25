El Arenas se da otra alegría en Gobela Los rojinegros golean al Guadalajara en un muy buen partido y se mantienen invictos como local

El Arenas mantiene un idilio muy especial con Gobela esta temporada. El feudo arenero está siendo un fortín inexpugnable, imposible de asaltar para nadie por el momento. Tampoco por el Guadalajara, que llegaba a este encuentro como un temible visitante y que se volvió de vacío tras un gran encuentro de los de Jon Erice. Tres goles -que pudieron ser más- y portería a cero para quedarse con los tres puntos de forma más que merecida.

Y eso que el 'Depor Guada' sorprendió al Arenas con un arranque intenso. Unos primeros minutos de agobio en los que probaron fortuna con un par de disparos, pero sin éxito. Los de Jon Erice reaccionaron con rapidez para voltear la dinámica del encuentro. En el minuto 7, gozaron de una triple ocasión clarísima que no acabó en gol por dos intervenciones de Zarco y por una salvada de un defensor sobre la misma línea de gol.

Arenas Anartz Peña; Sillero, Paul Álvarez, Sustatxa, Zabaleta; Zabala (Mutilva, 77'), Verde; Collado, Hidalgo (Mattheus, 77'), Babá (Troncho, 78'); Álvaro Vázquez (Jorge Luis, 77'). 3 - 0 Guadalajara Zarco; Gallardo (Cera, 66'), Ablanque, Casado, Julio Martínez; Samu Mayo (Ramírez, 54'), Pablo Rojo; Eulate (Ríos, 66'), Borja Díaz (Pablo Muñoz, 54'), Neskes; Cañizo. Goles: 1-0, min. 11: Álvaro Vázquez (pen.); 2-0, min. 45+2: Collado; 3-0, min. 76:Álvaro Vázquez (pen.).

Árbitro: Pol Godia Solé (comité catalán). Amonestó a Paul Álvarez, Babá, Zabala,Sillero por el Arenas; y a Borja Díaz, Ablanque por el Guadalajara.

Fue una acción embarullada en la que tuvo que intervenir el FVS para revisar una mano en el área visitante. Tras una demora de varios minutos, el colegiado dictaminó la pena máxima por la acción de Julio Martínez. El incombustible Álvaro Vázquez fue el encargado de lanzar y convertir el penalti y adelantar al Arenas en el marcador.

El duelo tuvo un ritmo frenético y, aunque se jugaba más en la parcela defendida por el histórico, el conjunto rojinegro fue el que más inquietó con sus rápidas transiciones. Hidalgo perdonó cuando estaba totalmente solo en punto de penalti para remachar un rechace. También Collado pudo ampliar la ventaja getxotarra con una volea taponada por Julio Martínez.

Pasada la media hora, el 'mini-var' hizo de nuevo acto de aparición, esta vez a petición del banquillo del Guadalajara. Tras otra larga revisión, el árbitro pitó penalti por mano de Zabala. Borja Díaz lo quiso ajustar tanto al palo que lo mandó fuera, para regocijo de la afición arenera.

La primera mitad acabó de la mejor de las maneras para el Arenas. Dentro ya del largo añadido, Babá recuperó el balón en campo contrario y lanzó una contra que Urko Collado finalizó de forma magistral. Recibió en la frontal, recortó para quedarse en el mano a mano y definió por el primer palo ante la salida del guardameta.

Tres penaltis

Los de Jon Erice dieron un paso adelante tras el paso por vestuarios. Ya no querían esperar para sorprender. Querían ser protagonistas con el balón. Y vaya si lo fueron. En un arranque eléctrico, gozaron de hasta tres oportunidades muy claras para haber sentenciado el encuentro, con Babá, Álvaro Vázquez y Collado rozando el gol en apenas seis minutos.

El Arenas manejó el choque con bastante comodidad, solventando con prestancia las pocas aproximaciones del Guadalajara, que no llegó a probar a Anartz en todo el segundo periodo. Y sin dejar de buscar en todo momento el marco rival. Esa insistencia acabó provocando el tercer penalti de la tarde, segundo a favor de los vizcaínos y que de nuevo Álvaro Vázquez se encargó de transformar con maestría. Llegaron a anotar un cuarto gol los vizcaínos, por mediación de Jorge Luis, pero no subió al marcador por fuera de juego previo de Collado.

