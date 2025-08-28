El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Primera Federación

El año de consagración del Barakaldo

El conjunto fabril buscará mejorar su papel de la pasada campaña con una plantilla «con más variantes», pero que ha perdido importantes individualidades

Peru Olazabal

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:12

El Barakaldo protagonizó la cara y la cruz en el que fue su estreno en Primera Federación. El curso pasado, los gualdinegros terminaron la primera ... vuelta en segunda posición para después hundirse y ser el peor equipo de la segunda vuelta. Finalmente, concluyeron en una meritoria undécima plaza, que tuvo cierto sabor agridulce por el mal desenlace del equipo. Ahora, el cuadro fabril busca consagrarse en la categoría y mejorar su papel, con un proyecto continuista, aunque al que han llegado muchas caras nuevas con ganas de reivindicarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  3. 3 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  4. 4 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  7. 7

    Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia
  8. 8 Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta
  9. 9 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  10. 10

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El año de consagración del Barakaldo

El año de consagración del Barakaldo