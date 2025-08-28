El año de consagración del Barakaldo

El Barakaldo protagonizó la cara y la cruz en el que fue su estreno en Primera Federación. El curso pasado, los gualdinegros terminaron la primera ... vuelta en segunda posición para después hundirse y ser el peor equipo de la segunda vuelta. Finalmente, concluyeron en una meritoria undécima plaza, que tuvo cierto sabor agridulce por el mal desenlace del equipo. Ahora, el cuadro fabril busca consagrarse en la categoría y mejorar su papel, con un proyecto continuista, aunque al que han llegado muchas caras nuevas con ganas de reivindicarse.

El conjunto de la Margen Izquierda cuenta actualmente con 22 efectivos en plantilla. Joseba Núñez, director general de los baracaldeses, avanza que «si hubiese la oportunidad de incorporar a un jugador bueno en posiciones de ataque, estamos abiertos, pero no es una necesidad imperiosa». Es decir, como mucho, podría faltar una última pieza en un mercado donde han llevado a cabo ocho renovaciones, siete incorporaciones y otras siete llegadas de jugadores cedidos.

Son menos los futbolistas que continúan respecto a años anteriores, donde la apuesta siempre ha sido muy continuista. Joseba Núñez explica que «siempre nos ha gustado contar con un bloque importante de diez u once jugadores. Este año hemos querido contar con algún otro, pero muchos se han revalorizado y han tenido ofertas de ligas profesionales, ante eso es complicado». Los casos más claros son los de Maroan Sannadi -Athletic-, Pablo Santiago -Castellón- o Unai Pérez -Uniao Torreense de segunda portuguesa-.

A la hora de realizar los fichajes, las bases las han tenido muy claras. «Queremos ver un equipo intenso, valiente y vertical, que juegue a ritmos muy altos», apunta el director general. Es por ello que «apostamos por gente muy competitiva, que tenga mucha hambre, que no venga de vuelta y que físicamente sea fuerte. Si son de la zona mucho mejor, por idiosincrasia y el ahorro de costos», apostilla. 17 de sus futbolistas son vascos. Además, la mayoría de los cinco restantes, son jugadores de la zona. Lo que ayuda a formar un vestuario cohesionado más fácilmente.

Cuestionado por la diferencia con el plantel del curso pasado, Joseba Núñez afirma que «estoy muy ilusionado porque es una plantilla que tiene más variantes, en el sentido de que hay jugadores que pueden jugar en muchas posiciones». Sin embargo, también es consciente de que será complicado paliar las bajas anteriormente mencionadas. «Estamos hablando de gente muy importante que no sigue», añade. El director general insiste en que «confío mucho en el equipo». Del mismo modo, señala que «nuestra ilusión es estar lo más arriba posible».

En cuanto al objetivo que se marca el club, no es muy nítido clasificatoriamente. «Estoy convencido de que vamos a ser competitivos en todos los partidos y no sé para lo que nos dará, esta categoría es muy igualada y hasta el final no sabes por lo que vas a competir», manifiesta Núñez. Su deseo es mejorar la actuación de la pasada temporada, teniendo en cuenta que eso pasa por «tener un rendimiento más continuado». Saben que será difícil repetir lo de la primera vuelta de la anterior temporada, pero no quieren repetir lo que ocurrió en la segunda.

Pretemporada «convulsa»

El Barakaldo ha cambiado algunas de sus líneas por completo, como son el caso de la portería y las bandas. Han incorporado a Gaizka Campos -Amorebieta-, Ibon Ispizua -Eibar B-, Unai Dufur -Gimnàstic-, Urtzi Albizua -Athletic-, Iván Castillo -SD Logroñés-, Víctor San Bartolomé -Real Unión- e Iñigo Muñoz -Real Unión-. Los nuevos cedidos son Markel Arana -Eibar-, Iker Ropero -Real Sociedad-, Javier Vicario -Andorra-, Eric Pérez -Eibar-, José de León -Alavés-, Saliou Mandiang -UD Las Palmas- y Aitor Galarza -Eibar-.

No obstante, no han podido tener el test más óptimo en pretemporada debido a las numerosas lesiones que ha sufrido el equipo. «Hemos tenido hasta seis o siete lesiones algunas semanas», comenta Núñez, que califica la pretemporada de «convulsa» por esta razón. Aun así, se sienten preparados para el inicio de liga. «Quedan solo tres lesionados, estamos a tope para competir», concluye.