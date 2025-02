El Amorebieta necesita redimirse en Urritxe

Regresa el Amorebieta a Urritxe el Amorebieta este sábado, donde se enfrentará al Real Unión en un duelo de suma importancia para los de Natxo ... González. Todos lo son ya en este tercio final de temporada, pero más aún tras el inoportuno tropiezo del pasado fin de semana en Las Llanas. Los azules apelan a la solvencia que vienen demostrando en su feudo desde hace semanas para sacar adelante un choque en el que buscan tres valiosos puntos, pero también un rearme moral para el vestuario.

Porque caer la pasada jornada, y sobre todo la forma en la que se desarrolló el derbi, ha hecho mella. «Está claro que fue una derrota dura, creo que afectó a todo lo que rodea al equipo», se sincera Natxo González. «Pero al final, nos podemos seguir lamentando o levantar la cabeza como hemos hecho y preparar lo siguiente», lanza. El preparador de los zornotzarras se mostraba especialmente decepcionado con «la forma de intentar las cosas, triste por no haber hecho lo que teníamos que hacer» ante el River. Es por eso que reclama que «tenemos que volver a la línea a la que estábamos, que nos estaba dando buen juego y opciones de ganar».

Para el técnico vitoriano del Amorebieta, el mayor de los problemas la semana pasada fue que «nos centramos más en el resultado que en la forma de conseguir el resultado». «No afrontamos el partido a nivel emocional como teníamos que afrontarlo y como habíamos afrontado los anteriores partidos. Y cuando no estás centrado en el juego, no tomas buenas decisiones», relata.

Una piedra en el camino

Es por eso que, una semana más, el titular del banquillo de Urritxe insiste en su mensaje de perseverancia y en hacer ver a los suyos que «es igual a quién tengas enfrente». «Habíamos hablado de que habíamos salido bien de ese bloque contra equipos importantes de la categoría, que habíamos salido bien en resultados, sobre todo en casa, y en la sensación de juego. Habíamos hablado de que no había que cambiar nada, pero el mensaje no llegó lo suficiente», lamenta.

Todo eso es algo que no debe repetirse si el Amorebieta quiere salir del pozo. «Para mí, como entrenador, es ilusionante que volvamos a lo que estábamos. Lo del otro día fue una piedra en el camino, pero que no debe desviarnos. No tenemos ningún motivo para no seguir manteniendo la autoconfianza, que es una de las variables más importantes dentro del rendimiento deportivo. Y ya está», zanja. «A ver si somos capaces y maduros para seguir en el camino», añade.

El Amorebieta recibe el sábado en Urritxe a un Real Unión que hace no demasiado tiempo era compañero de viaje de los azules en esa zona roja, de la que logró sacar la cabeza encadenando cuatro victorias consecutivas, aunque ahora los de Albert Carbó vienen de enlazar dos derrotas que les mantienen pendientes del espejo retrovisor. «Creo que la del Real Unión era una plantilla para pelear por algo más alto, encontraron ahí esa racha de resultados que es lo que buscamos nosotros. Tiene buenos jugadores, como no puede ser de otra manera. Son buenos en las transiciones, en las acciones a balón parado…» desgrana Natxo González.

En su línea más habitual, Natxo González no da pista alguna del tipo de encuentro que puede esperarse este sábado en Urritxe y señala que «no sé la estrategia de partido del rival, no sé si van a venir a apretar más arriba o van a ir a bloque más bajo, nosotros hemos intentado prepararnos para cualquiera de los dos escenarios».