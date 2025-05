El Amorebieta baja el telón de la temporada con sensaciones encontradas Los azules cerraron la campaña con su mejor racha de resultados, cuando ya no servía para nada

El fútbol es un deporte en el que, por más que parezca que está todo escrito, nunca dejará de sorprender. Y si no, que pregunten en Urritxe. El Amorebieta, descendido a Segunda Federación, ha terminado la competición en su mejor momento de resultados. Una racha de tres victorias consecutivas inédita que, sin embargo, apenas si sirve para maquillar un mal año.

Aún así, no deja de ser una paradoja un equipo ya descendido como el zornotzarra haya terminado siendo el mejor de toda la Primera RFEF en las últimas cinco jornadas. Con doce puntos conseguidos sobre quince posibles, los de Natxo González han obtenido mejores réditos en este tramo final de liga que clubes que se han colado en el play-off de ascenso como la Real Sociedad B, el Ibiza o el Murcia de Asier Goiria, todos ellos con 11 puntos. La contrapartida está en que el único duelo en el que no lograron sumar fue el decisivo derbi de Lasesarre, en el que la derrota ante los de Imanol de la Sota les envió al pozo de forma definitiva.

Resulta irónica esa sensación de que al Amorebieta se le puede haber quedado corta la temporada, ya que ha terminado el curso como colista con 41 puntos, a sólo cinco de haber podido salvar la categoría. Pero la verdad es que la irregularidad mostrada a lo largo de toda la campaña ha sido decisiva.

Puestos a rebuscar, hay muchos momentos en los que se podían haber arañado esos puntos que les han faltado. Por ejemplo, en el mal arranque de temporada, con Julen Guerrero en el banquillo. Diez jornadas en las que únicamente se logró una victoria y tres empates, con algunas derrotas inmerecidas, pero que se acabaron llevando por delante al portugalujo.

El Amorebieta acabó la primera vuelta con sólo quince puntos, obligando a los zornotzarras a tener que realizar una segunda mitad de temporada prácticamente con números de play-off. No lo ha logrado, víctima de su propia incapacidad en muchos momentos. Eso sí, el segundo giro lo ha completado sumando 26 puntos, ocupando una hipotética decima posición en la clasificación parcial de la segunda vuelta.

Triste y agradecido

Obviamente, con un descenso encima de la mesa, el balance de la temporada es el que es. Y el primero en entonar el 'mea culpa' es el propio Natxo González. «Lo siento por no haber podido lograr el objetivo para el que se me trajo», se disculpaba el técnico alavés. «Siempre uno entiende y considera que se puede hacer más, o hacer mejor las cosas. Lo que sí tengo claro es que he empleado todas mis fuerzas en intentarlo, con mis aciertos y mis errores», desgranaba.

«Me quedo con la conciencia tranquila de que por mi parte lo he dado todo», se sinceraba. «Hemos sido buenos profesionales, nos hemos respetado y hemos competido bien hasta el final», recalcaba el aún titular del banquillo de Urritxe hasta el 30 de junio.

Haciendo un repaso a su trayectoria al frente del Amorebieta, Natxo González ponía sobre la mesa sus números. «Contando desde la jornada doce, en estos momentos habríamos conseguido el objetivo. Y en la segunda vuelta, habríamos quedado entre los diez primeros. Pero no hemos sido capaces de recuperar lo que se perdió por el camino. Por eso, te quedas con esa sensación de tristeza», valoraba.

Natxo González también tuvo palabras de agradecimiento para «la junta directiva, la dirección deportiva, para el staff técnico, para la afición por su respeto y por su trato». «El día a día ha sido maravilloso, el camino ha sido bonito. Y es con lo que me quedo, porque el día a día para mí es muy importante. Y me he sentido muy bien», se despedía.

