Eric Pérez se destapó como un gran talento en la pretemporada de 2024 con el Eibar. No obstante, no pudo desarrollar su mejor fútbol en ... las cesiones al Alcorcón y Amorebieta del curso pasado. Ahora, de nuevo a préstamo en el Barakaldo, parece haber encontrado su sitio para mostrar su calidad. Suma dos goles y dos asistencias. Aun así, se muestra ambicioso y cree que lo mejor está aún por verse.

– Llegó al Barakaldo con molestias en la rodilla. ¿Cómo se encuentra ahora?

– Pues tengo un dolor persistente. Es como si me apretaran un moratón. Es algo que tengo que vigilar siempre. Uno de los mayores errores es creer que, cuando no me está doliendo, parar de hacer los ejercicios que hago antes de entrenar y a la tarde. Para eso también regulamos cargas en los entrenamientos y fuera trabajo con otras personas. Creo que será así hasta que deje el fútbol. Se trata de convivir con ello y que no te juegue una mala pasada en lo mental.

– Es el único extremo asentado en el once. ¿Qué significa para usted tener esa continuidad?

– Después de, el año pasado, estar jugando fuera de posición y no haber conseguido esa continuidad, además de la lesión, pues ahora estoy muy contento con la confianza que me están dando. Creo también que lo estoy aprovechando. Aunque sí es verdad que, aunque esté haciendo las cosas bien, esto acaba de empezar y lo puedo hacer mucho mejor.

– Suma ya más titularidades que en toda la temporada pasada. ¿Cómo la afrontó?

– Salí tarde, el 27 de agosto. Además, los dos equipos acabaron jugando 5-3-2, por lo que tuve que ser carrilero. Era mi primera experiencia fuera de casa. Fue un momento duro y lo pasas mal, pero si trabajas la cabeza y haces todo lo que depende de ti, pues puedo decir que es el año que más he aprendido. Además, aproveché para mejorar en el aspecto defensivo.

– El año pasado hizo una gran pretemporada con el primer equipo del Eibar, pero acaba saliendo cedido. ¿Se lo esperaba?

– Renovar fue un gesto de mucha confianza por parte de la directiva y el entrenador. En ese momento, tenía todas las esperanzas de quedarme por el nivel que estaba dando. Además, con el trabajo que he hecho en el aspecto mental, me siento capacitado de estar ahí. Entonces, no me sentó mal como tal, pero fue un pequeño palo. Aunque, visto con el tiempo, me ha servido para aprender mucho y quizás esté más preparado ahora.

– ¿Siente que en el Barakaldo puede ofrecer su mejor nivel?

– Sí. Estoy dando pasos hacia ello. El estilo de juego del Barakaldo ayuda mucho a que los extremos seamos muy agresivos. Entonces, en esas cosas que desde Eibar me piden mejorar, como el aspecto defensivo o la finalización, estoy mejorando mucho y creo que aquí puedo llegar a ofrecer mi mejor nivel. De momento, estoy contento con cómo se están dando las cosas, pero todavía dar puedo mucho más.

– Su regate y su desparpajo van de serie.

– Sí. Eso es lo que me caracteriza, por lo que creo que el Eibar confía mucho en mí y por lo que Imanol -De la Sota- me quiso. Es algo que se está perdiendo entre los extremos. Cada vez vemos más pases hacia atrás o metiéndose por dentro, que también me veo capaz de hacerlo, pero por lo que creo que sobresalgo es por el uno contra uno, el atreverme y la velocidad.

– ¿De dónde cree que ha sacado esa manera de jugar?

– Creo que todo eso viene de estar pegado a un balón desde que nací. En cuanto terminaba la clase o el entrenamiento, iba a jugar a la plaza con los amigos. Allí igual éramos cuarenta. Entonces aprendes a irte de uno, dos, tres, cuatro, cinco...Eso viene más de la calle. Aunque también he aprendido mucho en entrenamientos específicos en el Eibar.

– ¿Confía en regresar al Eibar en verano y asentarse en el fútbol profesional?

– Pues sí, la verdad. Me veía capacitado hace unos años. Ahora me estoy dando cuenta de que cada vez estoy más preparado, que estoy mejorando mucho y me veo capaz de dar el salto al fútbol profesional.