Eric Pérez, que está cuajando grandes actuaciones con el Barakaldo, en Lasesarre. Peru Olazabal

Eric Pérez | Jugador del Barakaldo CF

Primera Federación
«Esto acaba de empezar, lo puedo hacer mucho mejor»

El extremo de 24 años suma dos goles y dos asistencias, pero muestra su ambición, sintiéndose capacitado de ofrecer una mejor versión

Peru Olazabal

Barakaldo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

Eric Pérez se destapó como un gran talento en la pretemporada de 2024 con el Eibar. No obstante, no pudo desarrollar su mejor fútbol en ... las cesiones al Alcorcón y Amorebieta del curso pasado. Ahora, de nuevo a préstamo en el Barakaldo, parece haber encontrado su sitio para mostrar su calidad. Suma dos goles y dos asistencias. Aun así, se muestra ambicioso y cree que lo mejor está aún por verse.

