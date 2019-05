Portugalete y River, conjurados en Girona y Toledo Igor Martín Play-off ascenso a Segunda B JAVIER BELTRÁN Bilbao Sábado, 25 mayo 2019, 16:58

Portugalete y Sestao River, primero y segundo del Grupo IV, dirimen un playoff de ascenso a Segunda B apasionante. Los jarrileros se miden este sábado a La Llagostera (18 h.), campeón del Grupo V, y los verdinegros al Toledo, un clásico de la Segunda B y capital de provincia, que le recibe el domingo en el mítico El Salto del Caballo a partir de las 19 h. Los dos representantes vizcaínos están conjurados para pasar el corte. Sus presidentes así lo sostienen. «Tenemos muchas posibilidades de pasar», coinciden Ricacoba y Castro.

La Llagostera, con pasado incluso en Segunda División, ha cosechado 83 puntos, por 86 el Portu, dejando a su rebufo a Hospitalet, Horta y Prat en el grupo catalán. Han destacado en su seno los goleadores Sascha, con 14 tantos, Pitu, con 10 y Lucas, con 8. El Portu depende de este cruce para subir directamente o reengancharse en caso contrario en la segunda ronda a la que aspira el River. Un Portugalete de Ezequiel Loza ha perdido para el playoff de ascenso a los lesionados Nacho Neira, operado del talón de Aquiles, Alejandro Tarí, que arrastra problemas musculares, aunque por contra recupera para la causa a Luken Iturrino, ya sanado de su rotura de ligamentos, y ha fichado a Celihueta, central del Lagun Onak con pasado en el filial de la Real Sociedad. Su presidente, Edu Rivacoba, lanza balones de oxígeno al plantel jarrillero: «A media que pasa la semana hay dos hechos que me hace ser más optimista; veo al Llagostera que se ve favorito y puede ir en su contra y el cuerpo técnico ha trabajado esta semana estrechamente, adaptando los campos de entrenamiento. El Portu tiene gen ganador», advierte el mandatario antes de aterrizar en las inmediciones de la Costa Brava. Sostiene que «casi nadie quería al Portugalete como rival». Los fichajes del Portu influirán, según Ribacova: «La verdad es que están aportando, con algunos que han jugado más del 80% de los minutos, tenemos una plantilla compensada», zanja.

Desde Sestao, la Peña Norte River ha montado un par de autobuses rumbo a Toledo, a 32 euros, que saldrá finalmente el mismo domingo día de partido a las 7 de la mañana. Los socios que acudan en bus recibirán gratis el suplemento para el partido de vuelta en Las Llanas. Igor Etxebarrieta, técnico del River, sólo tiene en duda al portero suplente Mikel Ruiz Azkue, con el resto del plantel a tope. Mientras que en el Toledo que pilota Manu Calleja, ex técnico de Portu y Balmaseda, que acaba de renovar su contrato por una campaña más independientemente del resultado de esta liguilla, cuenta con las dudas de Pascu en el eje de la zaga, mientras que son bajas seguras Denis Nieblas, Chato, Camacho y Trueba.

El Toledo ha sido cuarto del Grupo 18, con 70 puntos, por 78 del River, detrás de Socuéllamos, Villarrubia y Villarobledo. Sus máximos artilleros han sido Rubén Moreno, con 22 y Gavilán, con 13. Es el mayor peligro de los locales, junto a Iván Bueno, con 5 tantos en el último tramo de la Liga regular. El River captó a Txema Pan y Ander Pacheco en el mercado invernal para apuntalar su zona de vanguardia, con un puñado de goles de ambos con lo que casi dan caza al Portu. El presidente verdinegro, Ángel Castro, señala que «hay que ser optimistas, tenemos muchas posibilidades de pasar. Aunque es un rival fuerte, a favor tenemos un desplazamiento que no está lejos, un campo grande en perfecto estado». No se fía, no obstante, de la supuesta endeblez del Toledo respecto a su fértil historia en categorías supriores: «La primera vuelta fue irregular, pero la segunda vuelta ha quedado segundo, tiene nombre», relata Castro.