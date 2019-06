El Portu empata en La Florida y tendrá que jugar la repesca Mireya López Portugalete 1 - 1 Llagostera Eric Jiménez, en el 80', anotó el gol que sentenciaba la eliminatoria a favor de la Llagostera PERU OLAZABAL Portugalete Sábado, 1 junio 2019, 21:46

Partido de muchísimas revoluciones, lucha e intensidad entre el Portugalete y la Llagostera en La Florida. Los gualdinegros dominaron el encuentro en la primera parte, pero no supieron controlarlo con el mismo ímpetu en la segunda. En el minuto 76, el cuadro gerundense marcó el tanto que sentenció la eliminatoria, tras el 2-0 cosechado en el Nou Estadi de Palamós, y se ganó así su billete directo para Segunda B. Los de Ezequiel Loza solo pudieron empatar el choque en descuento. El 1-3 en el global de la eliminatoria obliga a los jarrilleros a superar dos rondas más si quieren lograr una plaza en la categoría de bronce.

El duelo fue vibrante desde el pitido inicial. La Florida, abarrotada, se volcaba con los suyos y el estadio se convirtió en una auténtica caldera. En el primer tramo del choque, tampoco faltaron las ocasiones. Apenas comenzado el encuentro, en el primer minuto de juego, los portugalujos pudieron adelantarse tras un remate de cabeza de Jon Moya en un córner, que parecía que ya estaba dentro. Tanto que muchos aficionados llegarona festejar el tanto. Sin embargo, la zaga gerundense estuvo muy viva y sacó la pelota sobre la misma línea de gol. Acto seguido, Moussa respondió con un disparo lejano desde la banda izquierda que se fue a escasos centímetros de la portería defendida por Mediavilla.

1 Portugalete Mediavilla; Hamed (Axel, min. 59), Cubería, Jon Moya, Artabe (Juanfran, min. 74); Arbeloa, Ukerdi, Txopi, Infante (Ito, min. 59); Galder y Bonilla. 1 Llagostera Marcos; Aimar, Lucas Viale, Amantini, Maynau; Yeray Sabariego (Toni Cunill, min. 85), Maik Molist, Gil Muntadas (Medina, min. 86); Moussa (Eric, min. 66), Sasha,Crespo. goles 0-1; Eric (min. 76). 1-1; Bonilla (min. 90) árbitro Imanol Irurtzun Artola, amonestó a los locales Galder (min. 21), Arbeloa (min. 55), Txopitea (min. 64) y a los visitantes Aimar (min. 12), Lucas Viale (min. 28), Amantini (min. 50), Molist (min. 70) incidencias Antes de comenzar el encuentro, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de José Antonio Reyes. 2.000 espectadores en La Florida.

En el primer tiempo, la Llagostera trataba de interrumpir el juego con faltas y se cerraba atrás para aguantar un 0-0 que les otorgaba una plaza en la categoría de bronce. Durante todo el partido, predominaron las jugadas a balón parado y las pérdidas de tiempo, que evidentemente, beneficiaban a los visitantes. Por su parte, el Portugalete no paró de intentarlo mediante centros laterales o desde la zona de tres cuartos de campo, buscando por alto a sus torres. Gran parte del envite se basó en una dura batalla en los duelos aéreos entre Galder y los dos centrales foráneos.

Precisamente, el punta de origen ghanés tuvo una de las únicas acciones destacables que hubo en los primeros 45 minutos. En el minuto siete, consiguió conectar otro testarazo que acabó atrapando Marcos sin demasiada complicación. En el cómputo del primer tiempo, el planteamiento defensivo de Oriol Alsina se impuso y los gualdinegros no lograron crear excesivo peligro en el área contraria. Arbeloa dispuso de la última ocasión de la primera parte al realizar un remate de cabeza bombeado que atrapó el arquero rival cerca del larguero.

Los primeros compases de la segunda mitad también fueron trepidantes. En el minuto 47, los azulgranas gozaron de una opción muy clara para ponerse por delante. Amantini colgó un balón al área desde el centro del campo que Sascha remató muy bien en el segundo palo. Mediavilla demostró muchos reflejos y rechazó la pelota, pero el balón se quedó en el área pequeña, Crespo llegó el primero y la estrelló en el larguero para alivio de la afición de La Florida.

El Portugalete pudo disponer de más acercamientos al arco rival, pero chocaban constantemente con el muro defensivo de los catalanes. En el área, los de Ezequiel Loza no tenían brío y no provocaban el suficiente peligro como recortar distancias en el global de la eliminatoria. La Llagostera, empeñada en cerrar líneas para no tomar riesgos, tenía ocasiones a cuentagotas. Aunque en el segundo tiempo estuvieron más acertados de cara a puerta y dieron algún que otro susto a los portugalujos. En el minuto 68, Eric probó suerte en una falta directa en la frontal del área, pero Mediavilla volvió a estar magnífico.

Ocho minutos después, en una jugada polémica en la que los locales reclamaron una falta, Eric recibió un pase desde la banda derecha que recorrió todo el área de lado a lado y el atacante catalán marcó a placer para sentenciar la eliminatoria y acabar con las esperanzas de los portugalujos. Bonilla hizo el gol del honor para los locales en los minutos de descuento tras otro pase de la muerte, aunque de poco sirvió a los gualdinegros en el resultado global.