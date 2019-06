El polémico mensaje de Cañizares Precisó que circular con exceso de velocidad «es una actitud reprochable» EL CORREO Lunes, 3 junio 2019, 08:23

Han sido numerosos los famosos que han querido rendirle homenaje a Reyes a través de las redes sociales. Sin embargo, Santiago Cañizares ha compartido una polémica reflexión que ha conseguido enfadar a muchos, mientras otra gran parte de sus seguidores le dan la razón. El exguardameta internacional escribió en Twitter: «Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable, en el accidente ha habido víctimas además del conductor. Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe, pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas, lo intolerable lo encuentro en quien se alegra». El debate que generó fue tan intenso que poco después tuvo que añadir: »Quizás no me expliqué bien. Claro que merece un homenaje y un gran recuerdo por su carrera y su aportación al fútbol».