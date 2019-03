La polémica celebración del Melilla simulando que esnifaban cocaína El momento de la polémica celebración. Uno de los protagonistas ha pedido perdón y ha explicado que imitaban «algo típico de aquí abajo, el tabaco esnifado» EL CORREO Martes, 5 marzo 2019, 17:32

Hace ya mucho tiempo que a los futbolistas les ha traicionado el exceso de imaginación a la hora de celebrar los goles. Basta con recordar a Leandro, el delantero brasileño del Valencia que simuló hacer pi-pí como un perrito tras marcar en el Vicente Calderón en 1997; la 'cucaracha' de Ronaldo -el brasileño-, Robinho y Roberto Carlos en 2005 contra el Alavés, o la más reciente, de este mismo pasado fin de semana con Balotelli celebrando un tanto con un directo en Instagram. Mal están todas estas, pero mucho más allá han ido dos jugadores del Melilla los tras marcar ante el Cartagena en un encuentro en Segunda B.

@UDMelilla esto es una vergüenza y la imagen del club queda muy emborronada.

Completo la captura de pantalla de @Caperuzo_efese

Las imágenes hablan solas. pic.twitter.com/zjytoF6gD4 — Víctor Tárraga (@Vctr333) 4 de marzo de 2019

Siguiendo el ejemplo de Robbie Fowler en 1999, que recorrió la línea del córner simulando que esnifaba la cal, Heber Bena y Sofian Chakla hicieron lo propio en la mano de uno de ellos. Como no podía ser menos, su club pidió disculpas este lunes y lamentó lo ocurrido. «La broma se les fue de las manos», explicaron en Twitter.

Desde la @Udmelilla lamentamos la forma de celebrar el gol de dos nuestros futbolistas en el pasado partido ante el Cartagena, creemos que la broma se les fue de las manos pero, ya sea con intención o sin ella, no es la imagen que pretendemos dar como club 🙏 — Unión Deportiva Melilla (@UDMelilla) 4 de marzo de 2019

Uno de los protagonistas, Sofian Chakla, trató de explicar ayer lo sucedido. El jugador afirmó que «la celebración no hacía alusión a la cocaína (...) Sería lo último que hiciese en un campo ante niños (...) En la celebración imitábamos algo típico de aquí abajo, el tabaco esnifado -taba o rappel-, algo que Hebber no conocía y le llamó la atención. Si en algún momento ha podido parecer lo contrario, pedimos perdón, pero a partir de ahora nos centramos únicamente en el UCAM y no es estas tonterías»