Mercado de fichajes Pogba se deja querer por el Real Madrid Paul Pogba, durante la rueda de prensa de la selección francesa. / Gonzalo Fuentes (Reuters) El francés señala que jugar en el conjunto español es «un sueño para todo niño, para todo jugador de fútbol», aunque subraya que es «feliz» en el Manchester United COLPISA / AFP CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES Miércoles, 20 marzo 2019, 18:25

«Feliz» en el Manchester United, el campeón del mundo Paul Pogba no ha cerrado este miércoles la puerta a una posible marcha al Real Madrid, «un club de ensueño» entrenado por su compatriota Zinedine Zidane.

«Siempre he dicho que el Real Madrid es un club de ensueño para todo el mundo, es uno de los más grandes clubes del mundo», respondió el centrocampista de la selección francesa en una rueda de prensa en Clairefontaine al ser cuestionado sobre un posible interés del club español.

Jugar en el Real Madrid es «un sueño para todo niño, para todo jugador de fútbol». «Ahora estoy feliz en Mánchester, juego, hay un nuevo técnico», añadió el futbolista de los 'red devils'. «Por el momento, estoy en Mánchester, después no sé lo que deparará el futuro... Ahora estoy en Mánchester y estoy feliz», completó.

Interrogado sobre su tensa relación con José Mourinho, exentrenador del Manchester United que fue despedido el pasado mes de diciembre, Pogba prefirió tirar balones fuera. «¿Qué era lo que no marchaba? Que no ganábamos. Es por eso que han cambiado de técnico, no hay que entrar en detalles (...) Si los resultados hubieran sido más positivos, el técnico habría permanecido», dijo con una sonrisa.