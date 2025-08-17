El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Difucultades. Alimeyda da instrucciones en un partido de pretemporada. EFE

Pocos motivos para el optimismo en el Sevilla

Problemas. Ante la escasez de refuerzos, el club hispalense se agarra a su nuevo entrenador, Matías Almeyda, para tratar de evitar otro año de sinsabores

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:31

Tras varios veranos en los que la mayoría de las incorporaciones habían resultado decepcionantes, la salida de Víctor Orta como director deportivo y la llegada ... de Antonio Cordón daba ciertas razones para la ilusión en Sevilla. Sin embargo, a falta de dos semanas para el cierre del mercado los hispalenses solamente han realizado tres incorporaciones. Alfon llegó libre desde el Celta para reforzar el ataque, el chileno Gabriel Suazo apuntala el lateral izquierdo y Vlachodimos dará competencia a Nyland en la portería.

