Pocos motivos para el optimismo en el Sevilla

Tras varios veranos en los que la mayoría de las incorporaciones habían resultado decepcionantes, la salida de Víctor Orta como director deportivo y la llegada ... de Antonio Cordón daba ciertas razones para la ilusión en Sevilla. Sin embargo, a falta de dos semanas para el cierre del mercado los hispalenses solamente han realizado tres incorporaciones. Alfon llegó libre desde el Celta para reforzar el ataque, el chileno Gabriel Suazo apuntala el lateral izquierdo y Vlachodimos dará competencia a Nyland en la portería.

La situación económica del club andaluz es tan delicada como lo era el pasado curso y Cordón está viviendo en sus carnes las dificultades de reforzar una plantilla con tan escaso margen para el dispendio. En este difícil contexto, la afición sevillista se encomienda a su nuevo técnico, Matías Almeyda, y a que su energía y capacidad de liderazgo logren sacar la mejor versión de sus futbolistas y hacerlos incluso rendir por encima de sus posibilidades. En que el argentino halle la fórmula que no han logrado encontrar sus antecesores en los últimos años reside la clave que marcará si el Sevilla vuelve a luchar por la permanencia o puede por fin volver a aspirar a cotas mayores.

A lo largo de su carrera Almeyda ha apostado generalmente por el 4-3-3, y ese parece ser el sistema que utilizará en Sevilla, aunque en el último partido de la pretemporada planteó un 3-5-2 que quizás sea un anticipo para San Mamés. Como ha sucedido con los últimos entrenadores que han pasado por el club, la diferencia entre las intenciones del técnico y el nivel de la plantilla marcará el desarrollo del curso.

En sus experiencias en Argentina, México o Grecia Almeyda ha mostrado ser un tipo valiente, que apuesta por un fútbol de combinación cuando su equipo tiene el balón y de presión alta y grandes esfuerzos cuando no lo tiene. Sus elogios al entrenador del Marsella Roberto de Zerbi, al que calificó como «el mejor del mundo», son un claro ejemplo del tipo de fútbol que le gusta. Sin embargo, la dificultad estriba precisamente en trasladar ese discurso al campo, y lograr que la brillantez del juego colectivo logre opacar las evidentes carencias de la plantilla, algo que, por ejemplo, ni Sampaoli ni García Pimienta lograron antes que él.

Defensa

Vlachodimos, Nyland (13) y Álvaro (1) son las tres opciones con las que cuenta Almeyda para la portería. En el centro de la zaga la posible salida de Badé (22) dejaría un tremendo vacío. Solamente Kike Salas (4) ha dado garantías en esa zona, a diferencia de Marcâo (23), lesionado constantemente, y de Nianzou (24), con su propensión a cometer errores groseros.

Si finalmente Juanlu (26) termina saliendo en dirección Nápoles, como se ha especulado todo el verano, Almeyda solo contará con Carmona (2) para el lateral derecho. Más asegurada está la izquierda, donde Gabriel Suazo (12) se ha sumado a Pedrosa (3).

Medio campo

El joven Agoumé (18) fue una de las pocas notas positivas en el Sevilla el pasado curso y este año debe dar un paso adelante. Junto a él actuarán presumiblemente Gudelj (6) y Sow (20), dos medio centros que aúnan trabajo y llegada al área rival. El belga Idumbo (27) y Joan Jordán (8) son las otras opciones para esa zona, mientras que Peque (14) es el único perfil ofensivo en la medular, lo que puede jugar a su favor para ser importante esta campaña.

Delantera

Cordón debe lograr dar salida a tres atacantes como Januzaj, Rafa Mir e Iheanacho antes del cierre del mercado para liberar masa salarial y poder acometer nuevas incorporaciones. Entre los que sí cuentan, en las bandas destacan Lukébakio (11) y Vargas (5), posiblemente los jugadores más decisivos del equipo. El recién llegado Alfon y el nigeriano Ejuke (21) son las alternativas.

En el centro del ataque hay muchas esperanzas puestas en el joven Akor Adams (15), que deberá asumir una gran responsabilidad, especialmente si Isaac Romero (7) termina saliendo.