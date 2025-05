Pique entre el Betis y el Sevilla tras la derrota de los verdiblancos en la final de la Conference League

A. Mateos Jueves, 29 de mayo 2025, 07:37 Comenta Compartir

El Betis estuvo muy cerca de hacer historia anoche. Los verdiblancos dominaron al Chelsea durante la primera hora de la final de la Conference League pero, finalmente, sucumbieron a las embestidas del equipo londinense y acabaron claudicando en la última media hora del choque. El partido acabó 1-4, un marcador que no refleja lo que sucedió en el campo.

De ahí que las caras de los jugadores del Betis fuesen de decepción total. Isco, que ya sabía lo que era jugar finales europeas, representaba a la perfección el sentimiento del equipo. Los béticos vivían anoche su primera final en Europa pero no pudieron con Goliat. El Chelsea, con un presupuesto similar a los grandes equipos del continente, se llevó el título con una facilidad asombrosa durante toda la temporada. Solo sufrió en la final y aun así acabó marcando cuatro goles en apenas media hora.

Pero quizás lo que más dolió a los béticos fue el mensaje del club vecino tras el partido. El Sevilla, lejos de solidarizarse con el Betis, publicó un mensaje en el que decían lo siguiente: «Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico». Maresca es el entrenador del Chelsea y fue futbolista del Sevilla durante tres años.

Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico.#UECLfinal https://t.co/86UvEcocj1 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 28, 2025

Cuando se lo contaron a Ángel Haro, presidente del Betis, al principio no se lo creyó. «No lo he visto, pero ellos están ahora en otra guerra que a mí no me interesa, nosotros estamos en crecimiento, en hacerlo bien el año que viene y ellos están en otra guerra muy diferente a la nuestra», afirmó en los micrófonos de la Cope.

«¿El Betis habría hecho eso?», le preguntaron al directivo. «Pues si dependiera de mí, no, pero bueno, no sé, si hay alguien de la organización que lo hace, pues no me gustaría. Pero bueno, ya digo, ni lo he visto, ni sé exactamente qué es lo que han puesto...», comentaba Haro tratando de quitarle hierro al asunto. Pero, entonces, se dio cuenta que el mensaje podría haber llegado desde desde la cuenta oficial del equipo en la red social 'X'. Cuando se lo confirmaron los periodistas de la Cope este se enfadó y devolvió el dardo a sus vecinos con mucho arte: «Pues nada, yo también felicito al Sevilla por quedarse en Primera este año».

