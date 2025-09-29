¿El peor Panenka de la historia? Yuri Alberto, futbolista del Corinthians, dejó una imagen que será recordada mucho tiempo

Para tirar un penalti a lo Panenka no solo hay que tener valor, sino hacerlo bien. Y no es precisamente lo que hizo Yuri Alberto, futbolista del Corinthians, que dejó una imagen que será recordada mucho tiempo. Se trata de un lanzamiento desde los once metros en un partido contra el Flamengo, en la liga brasileña.

El delantero coge el balón y se va al punto de penalti. Está seguro de lo que va a hacer. Lanzar a lo Panenka, un término que recuerda al futbolista checoslovaco Antonín Panenka, quien ejecutó un lanzamiento desde los once metros de manera espectacular en la final de la Eurocopa de 1976. De ahí el nombre.

¿El peor 'Panenka' de la historia?

EL PEOR PANENKA DE LA HISTORIA.



Corinthians-Flamengo.

Yuri Alberto ejecuta.

Rossi lo para sentado en el suelo.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JXnHBHi8DU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 29, 2025

Pues bien, Yuri Alberto lanza el penalti mal. El balón se queda corto, sin fuerza y casi raso. De hecho casi ni llega a la línea de portería. El guardameta, que empezaba su estirada hacia su derecha, se queda clavado en el centro tras ver que el esférico va sin fuerza hacia él.

El futbolista pudo resarcirse de su error, aunque no de penalti y menos a lo Panenka. Transformó el 1-0, pero esa ventaja duró poco y el Flamengo acabó remontando el partido.

