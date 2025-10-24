El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Raúl García, del Montefuerte, y Edorta Olabarrieta Ángel Font | Ezkurdi

El partido de los 88 años: Raúl y Edorta, dos de los futbolistas más veteranos de Bizkaia, cara a cara

Raúl García, del Montefuerte, chófer de Ibai Gómez en su época en el Santutxu, y Edorta Olabarrieta, del Ezkurdi, se enfrentan este sábado en Ollargan

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:54

Ya lo decía Aritz Aduriz, el jugador del Athletic que se retiró a los 39 años, en mayo de 2020. «La edad es solo un ... número». Esta filosofía también la aplican Raúl García (45 años) y Edorta Olabarrieta (43 años, «el mes que viene hago los 44», precisa con una sonrisa), dos futbolistas que juegan en el Montefuerte de Ollargan y el Ezkurdi de Durango, de Primera Regional. Da la casualidad de que este sábado se enfrentan en un duelo que quizá acoja a dos de los jugadores más veteranos de toda Bizkaia. 88 años en el césped. Casi nada. «Es complicado que nos superen a estas alturas», concede García.

