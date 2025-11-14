El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Foto de familia en la presentación del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina. Yvonne Iturgaiz

«Este partido va más allá del fútbol, es solidaridad»

Iniciativa ·

Los organizadores del amistoso entre Euskal Selekzioa y Palestina aseguran que tendrá un «eco mundial» y piden que la reivindicación sea «tranquila y con calma»

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

Antes de las palabras, hablaron los gestos. Sonrisas, saludos, palmadas en la espalda, apretones de mano, complicidad; con la bendición de San Mamés, donde la ... humanidad encontró refugio tras exiliarse de una tierra que sigue llorando sangre. La foto de familia precedió el acto de presentación del partido que jugarán este sábado Euskal Selekzioa y Palestina en La Catedral (20.30 horas), que en apenas unos días ha visto cómo se han vendido más de 50.000 de sus asientos. Apunta a una entrada histórica,de récord, en armonía con la naturaleza del evento, que trasciende el terreno deportivo para adentrarse en la calidez social. «Este partido va más allá del fútbol: es solidaridad». Ha sido el mensaje lanzado este viernes por los responsables deportivos y políticos del acto, cuya organización no ha sido nada sencilla pero ha llegado a buen puerto gracias a la implicación de todos. «No ha sido fácil de organizar porque vivimos en un mundo profesionalizado y hay que cumplir con una serie de requisitos», aseguró el Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca, quien apeló al buen desarrollo de la jornada y pidió una «reivindicación tranquila y con calma».

