Un país con la mitad de habitantes que Bilbao se mete en el Mundial Curazao se clasifica para la cita en la que también estará Haití 52 años después

En el mapa parece apenas un punto rodeado de mar, una isla diminuta que pasa desapercibida en el Caribe. Pero Curazao se ha vuelto grande. Mejor dicho, mundial. Este pequeño país, cuya superficie es similar a la de Andorra, o lo que es lo mismo, cinco veces más pequeña que Bizkaia, ha entrado en la historia del fútbol al ser la nación más pequeña en clasificarse para un Mundial.

Su pase a la Copa del Mundo ha sido una fiesta en el país, que suma 192.000 habitantes, parecido a San Sebastián o Leganés. Celebraron la clasificación por todo lo alto. Y no es para menos porque estarán en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Curazao logró el pase tras empatar 0-0 contra Jamaica en Kingston y ganar el Grupo B de la Confederación de la Asociación de Fútbol Americano del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf). Toda una hazaña para la selección dirigida por el neerlandés Dick Advocaat.

Curazao, acostumbrada a habitar los últimos puestos de la región hasta hace apenas una década, se convierte así en la quinta selección caribeña que accede a una fase final mundialista, después de Cuba, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago. La pequeña nación caribeña se unirá por ahora a Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán como selecciones debutantes en la próxima cita mundialista. Al club de la primera vez podrían unirse también Nueva Caledonia, Surinam, Albania, Kosovo o Macedonia del Norte, clasificadas a la respesca de marzo.

Haití vuelve 52 años después

Otra isla será protagonista de la competición: Haití, que volverá al Mundial de fútbol 52 años después. La selección, dirigida por el francés Sébastien Migné, se lo jugaba todo en la última jornada del Grupo C de la Confederación de la Asociación de Fútbol Americano del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf). Pero no solo dependía de lo que hiciera contra Nicaragua, sino que miraba de reojo al duelo entre Costa Rica y Honduras, dos combinados que les podría apartar del sueño mundialista.

La selección de Haití cumplió con su parte. Se impuso 2-0 a Nicaragua, que no tenía opciones para clasificarse. Sin embargo, dependendía de lo que ocurría en el otro encuentro. Nada más terminar su encuentro, los jugadores de Haití y parte del cuerpo técnico se agruparon sobre el césped para seguir los últimos minutos del otro duelo. Todos juntos, haciendo piña, para no perder detalle. El 0-0 en el marcador, les daba el billete a los haitianos para el Mundial. Cuando el árbitro pitó el final, se desató la locura entre los haitianos que ganaron el Grupo C con 11 puntos, por encima de las favoritas Honduras (9) y Costa Rica (7), que empataron en el otro duelo. Nicaragua, con 4 enteros, fue último. Toda una hazaña para la selección de Haití, considerado uno de los países más pobres del mundo, que vuelve al Mundial donde estuvo por última vez en Alemania 1974.

