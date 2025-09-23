El padre de Lamine Yamal protesta el Balón de Oro de Dembélé: «Ha pasado algo muy raro, es el mayor daño moral a un ser humano» El jugador azulgrana fue segundo en las votaciones y se quedó a las puertas de su primer galardón

A. Mateos e I. Tylko Martes, 23 de septiembre 2025, 10:31 Comenta Compartir

Eran cerca de las once de la noche cuando Ronaldinho anunciaba desde el escenario del teatro Chatelet de París que Ousmane Dembélé se convertía en el nuevo 'rey' del fútbol. El jugador del PSG se hacía con el Balón de Oro por delante de Lamine Yamal y su compañero Vitinha y se convertía en el sexto futbolista francés en hacerse con el galardón. Antes lo lograron Michel Platini, ganador en tres ediciones, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

Los resultados no convencieron a la familia de Yamal, que salió enfadada de la gala. El padre del joven futbolista azulgrana expresó su mosqueo en una breve conexión con 'El Chiringuito' de Pedrerol. «Aquí ha pasado algo muy raro...», apuntó. Él estaba convencido de que el premio iba para su hijo: «Creo que es el mayor... no voy a decir robo... sino daño moral a un ser humano porque creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia».

Mounir Nasraoui insistió en su argumento, «No lo digo porque sea mi hijo, sino porque es el mejor. No hay rivales. Lamine es Lamine Yamal», afirmó. Fue en ese momento cuando lanzó la sospecha sobre el premio: «Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro...»

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:



❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".



🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

En cuanto pronunció esas palabras José Álvarez, el reportero del programa desplazado a París, cortó la conversación y despidió al padre de Yamal con un mensaje de agradecimiento por atender al 'Chiringuito'. Nasraoui devolvió el saludo y prometió que «el año que viene el Balón de Oro será español».

A pesar de la decepción del clan Yamal por no regresar a Barcelona con el premio principal de la noche, el futbolista no se fue de vacío. Se llevó por segundo año consecutivo el premio Kopa al mejor futbolista joven del mundo. Se impuso en las votaciones a la otra estrella del PSG la temporada pasada, Désiré Doué.

Pese a que la lista incluía a 30 nominados y por segundo año consecutivo no aparecieron Messi ni Cristiano Ronaldo, todo se redujo a una pelea de dos entre Dembélé y Lamine Yamal. El delantero francés se erigió en líder del PSG de Luis Enrique. Comenzó la campaña de forma inmejorable, con un gol agónico que le dio a su equipo la Supercopa, después volvería a ganar la Ligue 1 y la Copa y, sobre todo, hizo historia al levantar la ansiada Champions. Pudo ponerle el broche a un ejercicio de ensueño en el Mundial de Clubes, pero en la final de New Jersey el Chelsea frenó el ritmo arrollador del campeón galo. Sumando todas las competiciones, Dembélé disputó 53 partidos en los que marcó 35 goles y repartió 16 asistencias.

Con Luis Enrique y en París, Dembélé ha dado por fin el salto que se le exigía. Ya no hablamos de una promesa sino de un líder, de un jugador que decide partidos grandes y aparece en momentos clave. El galardón también premia las historias de superación, y Dembélé la tiene. Sobre todo en el Barça, pasó años de lesiones, críticas y dudas. Desordenado y nada cuidadoso con esos detalles vitales que suelen marcar diferencia en la élite, se pudo quedar en el camino. Pero reaccionó a tiempo. Trabajó, se reinventó y volvió más fuerte.