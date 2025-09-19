Lo nunca visto: lo expulsan, le da su camiseta a un aficionado y tiene que pedírsela tras la revisión del VAR Nader Ghandri abandonó el campo y tuvo que volver segundos después

Momento surrealista el que ha ocurrido en la Liga rusa. Nader Ghandri, del Akhmat Grozny, fue expulsado en los últimos minutos del partido contra el Zenit de San Petersburgo. El jugador caminaba, resignado y con rostro serio, hacia el túnel de vestuarios. Justo antes de entrar, un aficionado le pidió su camiseta y el tunecino, en un acto de generosidad, se la entregó. Para él, el partido había terminado y no pensaba en volver al césped.

Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR llamó al árbitro para que viera el vídeo. El colegiado le retiró la tarjeta, por lo que el jugador debía volver al terreno de juego. El futbolista tunecino ya estaba en el túnel de vestuarios, pero regresó al campo. Antes tuvo que pedirle al aficionado que le devolviera la camiseta. Al principio parecía que no quería entregarla, pero lo hizo con una sonrisa.

Esto que pasó en la Copa de Rusia es insólito. Nader Ghandri fue expulsado al minuto 95 y mientras se marchaba a los vestuarios regaló su camiseta a un hincha.



Luego, el VAR anuló la roja y el simpatizante LE DEVOLVIÓ LA CAMISETA 😂🇷🇺 pic.twitter.com/VLwcpMSYdv — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 18, 2025

Final feliz! Depois do jogo, Nader Ghandri reencontrou o torcedor e entregou novamente a camisa do Akhmat. A história que começou viral agora está completa. pic.twitter.com/8wqKvbTCZf — Gustavo Hofman (@gustavohofman) September 18, 2025

El partido siguió su curso y terminó con triunfo del Zenit por 2-1. Tras el pitido final, Ghandri se reencontró con el aficionado al que le había lanzado la camiseta durante el partido y le hizo entrega de otra elástica.

