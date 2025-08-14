El nuevo VAR que llega este año al fútbol español: solo dos revisiones y sin árbitros en una sala externa
El Football Video Support (FVS) se incorporará a la Primera RFEF y a la Liga femenina
A. Mateos
Jueves, 14 de agosto 2025, 13:51
Mientras en Primera y Segunda división los clubes continúan con el VAR, en Primera RFEF -tercera categoría del fútbol español- y la liga femenina probarán esta temporada un nuevo sistema de video arbitraje, que está llamado a simplificar el fútbol. La principal diferencia con el actual es que habrá solo dos posibilidades de revisión para cada equipo y no existirá un equipo externo de árbitros de vídeo.
🤔 ¿Cómo funciona el 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 (𝗙𝗩𝗦)?— RFEF (@rfef) August 14, 2025
📹 Aquí están todas las 𝗰𝗹𝗮𝘃𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼.#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF | #PrimeraFederación pic.twitter.com/csJ1mKQju2
Esta nueva herramienta, llamada Football Video Support (FVS), se encuentra en fase de ensayo por la FIFA y la IFAB -el organismo encargado de actualizar el reglamento- y dotará a ambas categorías de «un mayor rigor y transparencia arbitral», según explica la Federación española a través de un comunicado.
Ya ha sido utilizado en torneos internacionales como la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Colombia y la Copa Mundial Femenina Sub 17 de República Dominicana y será utilizado también en la Copa Mundial Masculina Sub-20 que se celebrará este año en Chile.
Las novedades respecto al VAR tradicional es que las posibles jugadas a revisar serán solo cuatro; gol o no gol, penalti o no penalti, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Cada equipo contará con dos tarjetas de revisión que deberán entregar al cuarto árbitro cuando deseen parar el partido. Cabe destacar que la reacción deberá ser instantánea porque una vez se reanude el juego, los entrenadores no podrán reclamar la jugada. Si la decisión inicial se corrige el club implicado recuperará la tarjeta utilizada.
Las revisiones se llevarán a cabo junto al terreno de juego donde existirá un monitor desde donde los árbitros principales llevarán a cabo la verificación. La Federación española de fútbol considera que este nuevo sistema «evita que los partidos sufran retrasos excesivos».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.