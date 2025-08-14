El nuevo VAR que llega este año al fútbol español: solo dos revisiones y sin árbitros en una sala externa El Football Video Support (FVS) se incorporará a la Primera RFEF y a la Liga femenina

Mientras en Primera y Segunda división los clubes continúan con el VAR, en Primera RFEF -tercera categoría del fútbol español- y la liga femenina probarán esta temporada un nuevo sistema de video arbitraje, que está llamado a simplificar el fútbol. La principal diferencia con el actual es que habrá solo dos posibilidades de revisión para cada equipo y no existirá un equipo externo de árbitros de vídeo.

Esta nueva herramienta, llamada Football Video Support (FVS), se encuentra en fase de ensayo por la FIFA y la IFAB -el organismo encargado de actualizar el reglamento- y dotará a ambas categorías de «un mayor rigor y transparencia arbitral», según explica la Federación española a través de un comunicado.

Ya ha sido utilizado en torneos internacionales como la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Colombia y la Copa Mundial Femenina Sub 17 de República Dominicana y será utilizado también en la Copa Mundial Masculina Sub-20 que se celebrará este año en Chile.

Las novedades respecto al VAR tradicional es que las posibles jugadas a revisar serán solo cuatro; gol o no gol, penalti o no penalti, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Cada equipo contará con dos tarjetas de revisión que deberán entregar al cuarto árbitro cuando deseen parar el partido. Cabe destacar que la reacción deberá ser instantánea porque una vez se reanude el juego, los entrenadores no podrán reclamar la jugada. Si la decisión inicial se corrige el club implicado recuperará la tarjeta utilizada.

Las revisiones se llevarán a cabo junto al terreno de juego donde existirá un monitor desde donde los árbitros principales llevarán a cabo la verificación. La Federación española de fútbol considera que este nuevo sistema «evita que los partidos sufran retrasos excesivos».