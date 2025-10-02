El nuevo negocio de la familia de Lamine Yamal: cena y foto con su madre por 360 euros Sheila Ebana se ofrece a conocer a los fans de su hijo en un restaurante japonés de Londres

Jueves, 2 de octubre 2025

La familia de Lamine Yamal empieza a hacerse fuerte en el ámbito mediático. A los vídeos que sube el padre, Mounir Nasraoui, a las redes sociales hay que sumarle el nuevo negocio que se le ha ocurrido a la madre, Sheila Ebana. La progenitora del joven futbolista del Barça ha organizado un evento en un restaurante japonés de Londres con entradas de hasta 360 euros prácticamente por cenar y sacarse una foto con ella. A la cita ni siquiera irá el futbolista. La 'estrella' es Ebana y la empresa organizadora aspira a vender 400 entradas.

El restaurante japonés está ubicado en el hotel Nobu London Portman Square, cerca de Hyde Park y la cita está prevista para el 7 de noviembre. Las entradas ya han salido a la venta pero, como en cualquier otro evento, las más baratas tienen fecha de caducidad.

Así, la opción más barata para cenar con Ebana será de 150 euros. Esta opción incluye «comida de tres platos, champán a la llegada y bebidas limitadas durante la cena». La siguiente opción, el llamado ticket plateado, cuesta 170 euros e incluye «media botella de vino con la comida». Para los fans más acérrimos, esta la experiencia VIP, que incluye una foto con Ebana, y costará 360 euros. Este último paquete también ofrece un asiento reservado en la mesa VIP y bebidas ilimitadas.

El evento se prolongará durante cuatro horas donde además de la cena habrá un cóctel de bienvenida con champán y DJ y baile hasta las once de la noche.