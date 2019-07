Galardones Toña Is, nominada al The Best a mejor entrenador de fútbol femenino Toña Is, seleccionadora española sub-17 femenina. / EFE Pep Guardiola también aspira al galardón en categoría masculina después de arrasar con su Manchester City en el fútbol inglés y conquistar los cuatro títulos posibles COLPISA Madrid Miércoles, 31 julio 2019, 14:25

La entrenadora española Toña Is, seleccionadora española sub-17 femenina, figura entre los candidatos al premio 'The Best' de la FIFA a la mejor entrenador/a de la temporada 2018-19 en el fútbol femenino, junto a la estadounidense Jill Ellis, que recientemente llevó a la selección norteamericana al triunfo en el Mundial de Francia, el sueco Peter Gerhardsson, los ingleses Paul Riley y Phil Neville, el japonés Joe Montemurro o el francés Reynald Pedros, técnico del Olympique de Lyon, vigente campeón de Europa.

En categoría masculina, Pep Guardiola también aspira al galardón después de arrasar con su Manchester City en el fútbol inglés y conquistar los cuatro títulos posibles. Competirá por el premio con Jurgen Klopp, técnico del Liverpool campeón de Europa; Mauricio Pochettino, que llevó al Tottenham a la final de la Champions; Erik Ten Hag, entrenador del Ajax que sorprendió a Europa; Tite, campeón de la Copa América con Brasil o Djamel Belmadi, seleccionador de Argelia, recientemente proclamada campeona de África.