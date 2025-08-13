El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Feliz debut de Muniain como técnico

El excapitán del Athletic inicia su etapa como entrenador en el Derio con triunfo en la Copa Federación

Aitor Echevarria

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:48

Iker Muniain firmó su debut como entrenador en partido oficial con una épica victoria. El excapitán del Athletic, poco después de dejar el San Lorenzo ... de Almagro argentino y colgar las botas, dirigió este miércoles al Derio en su campo frente al Santurtzi, que venía con el papel de favorito en la eliminatoria de la Copa Federación. El resultado fue una victoria para el Derio, que avanza a las semifinales de la fase autonómica del torneo. Después de un rocoso 0-0 de un partido con pocas ocasiones, los de Muniain se impusieron en los penaltis (4-3).

