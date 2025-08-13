Feliz debut de Muniain como técnico

Iker Muniain firmó su debut como entrenador en partido oficial con una épica victoria. El excapitán del Athletic, poco después de dejar el San Lorenzo ... de Almagro argentino y colgar las botas, dirigió este miércoles al Derio en su campo frente al Santurtzi, que venía con el papel de favorito en la eliminatoria de la Copa Federación. El resultado fue una victoria para el Derio, que avanza a las semifinales de la fase autonómica del torneo. Después de un rocoso 0-0 de un partido con pocas ocasiones, los de Muniain se impusieron en los penaltis (4-3).

La cita atrajo más público del habitual al campo de Ibaiondo. Las gradas estaban llenas y los alrededores, repletos de curiosos. Entre ellos, caras conocidas como el exjugador del Athletic Aitor Larrazabal, el jefe de los servicios médicos del Athletic, Josean Lekue, e incluso el delantero centro Maroan Sannadi, que estuvo viendo el partido con unos amigos.

A las 19.30 horas, el exjugador de la Txantrea saltó al césped. Rostro serio, mirada fija en el campo. Desde el pitido inicial se mantuvo de pie, sin sentarse en el banquillo durante los primeros minutos. Aplaudía a sus jugadores, les hablaba constantemente y, aunque no gesticulaba de forma exagerada, sus indicaciones eran claras y frecuentes. Su tono, calmado.

No buscó un juego de posesión elaborada. El Derio apostó por un fútbol directo, rápido en las transiciones y sólido atrás. En la primera parte, el plan funcionó. El conjunto local dispuso de las ocasiones más claras para marcar, incluida una en el minuto 30 que hizo levantarse a media tribuna.

En la segunda mitad, el Santurtzi asumió el control del encuentro, pero Muniain mantuvo su plan. De pie, con un ojo en el campo y otro en su banquillo, dio refresco a su equipo con cambios alrededor del minuto 60. En el tramo final, el conjunto del Txorierri volvió a acercarse a la portería visitante con peligro, pero el gol no llegó.

«¿Qué vamos a hacer?»

Antes de la prórroga, el técnico reunió a sus jugadores en un corro y, a voz en grito, lanzó la pregunta: «¿Qué vamos a hacer?». La respuesta fue unánime: «¡Ganar!». Sin embargo, la prórroga trajo un contratiempo: expulsión de un jugador local y media hora con uno menos. En el banquillo se vivió la preocupación, aunque Muniain no perdió la compostura. Aún dio tiempo para mover piezas en la primera parte del tiempo extra.

La tanda de penaltis resolvió el pulso. El Santurtzi falló el primero y el quinto; el Derio, solo el tercero. El 4-3 final desató la celebración. El navarro superó su primera prueba con una personalidad como entrenador marcada por la calma y la cercanía antes que la gesticulación desmedida, pero sin que faltara la intensidad y algún que otro grito en los momentos tensos del partido.