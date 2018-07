Dalic: «Para Croacia es una oportunidad única en la vida» El técnico cree que «Modric merece ser el MVP del Mundial aunque este selección no lo gane» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Moscú Jueves, 12 julio 2018, 20:16

Con la perspectiva que da haber dormido, aunque poco, como él mismo reconoció, Zlatko Dalic se presentó este jueves de nuevo en la sala de prensa del estadio de Luzhniki para analizar la final que Croacia disputará el domingo ante Francia. Insistió en los conceptos del día anterior: que la clave será la unión, que es un «milagro» lo conseguido por su equipo y que no hay excusas de cara al encuentro más importante de la historia de su país por mucho que su selección haya jugado ya 'un partido' más por las tres prórrogas de las eliminatorias previas.

«Evidentemente, jugamos el partido más duro contra el rival más difícil, porque se trata de una final. No es fácil jugar contra Francia. Tiene una gran solidez defensiva y, junto a Bélgica y Marruecos, cuenta con el mejor contragolpe. Mbappé es muy rápido y Francia juega muy bien al contraataque, pero siendo solidarios, podemos contrarrestarlo. Es el partido más difícil porque los dos equipos que llegamos a la final nos lo hemos merecido», dijo, antes de recordar el dato de que Croacia es «el único equipo que va a jugar ocho partidos». «Además, Francia estará más descansada, porque ha tenido un día más para recuperar, pero no tenemos excusas. Aunque sea una dificultad añadida, tenemos la energía y la suficiente motivación para superarla. Estaremos listos porque es una oportunidad única en la vida», reconoció.

Dalic elogió a Deschamps, «que llevó a Francia a la final de la Europeo y ahora del Mundial y contra el que será un honor competir», pero negó que el hecho de que la rival sea favorita por los precedentes previos (ningún triunfo arlequinado empezando por la semifinal de 1998) vaya a influir para nada en el juego. «No creo en las estadísticas, ni en lo que ocurrió hace 20 años. Si hiciese caso a las estadísticas, no estaría aquí. Confío en nosotros. ¿Por qué no vamos a ser los nuevos campeones? Es extremadamente duro para mis jugadores. Pero cuanto más duras son las circunstancias mejor jugamos. No tenemos miedo. Estoy seguro de que nos recuperaremos. Es una final y no hay ninguna excusa. Es difícil, pero estoy seguro de que encontraremos la energía y la motivación necesaria», avisó.

Y es que Dalic sabe que esta generación entrará «en los libros de historia como el país más pequeño junto a Uruguay en entrar en una final». «Estamos orgullosos de estos jugadores. Es uno de los mayores logros en la historia del deporte croata. Tuvimos otros logros deportivos, pero el fútbol es un acontecimiento global. En 1998 éramos un país muy joven, pero ahora es otro tipo de fútbol», destacó.

El técnico, que reconoció haber llegado sólo para el partido de Ucrania y que después de ese encuentro trabajó seis semanas, pasó de puntillas por temas extradeportivos (situación judicial que afronta Modric -investigado en su país por falso testimonio en relación con su traspaso del Dinamo al Tottenham- o los problemas que ha tenido que afrontar Domagoj Vida, tras gritar «¡Gloria a Ucrania!» después de la victoria frente a Rusia, aunque sí hizo mención a la expulsión de Nikola Kalinic, por indisciplina, que también sería campeón de modo oficial aunque ahora mismo figura como 'ausente' en las alineaciones oficiales de los partidos. «Es muy triste que esto ocurriera, pero así es la vida. Prefiero no volver al pasado, estamos en una final y no quiero volver a eso. Tenemos que estar unidos porque los equipos que no están juntos y solidarios se vuelven a casa».

Neymar, Cristiano y Messi, «en la playa»

No era una mención directa a Leo Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo, a los que luego sí citó: «Para mí Messi es el mejor y Neymar está muy cerca. Era realista hablar de ellos tres antes del Mundial. Es normal. Pero se fueron a casa, están en la playa y otros jugadores están en el torneo. Todos los equipos que se centran en un jugador están en casa y los que son compactos siguen en el torneo. Creo que esa es la diferencia y el motivo por el que están eliminados equipos como Alemania o Argentina. Este Mundial ha demostrado que un equipo bien organizado puede obtener grandes resultados. Modric hizo una gran temporada en el Madrid, él lideró al equipo y pienso que es el hombre del torneo independientemente de que gane el Mundial. El equipo lo es todo y este Mundial lo ha demostrado. Hace diez años Croacia tenía grandes individualidades pero no era un equipo. En mi opinión ese es el secreto».

¿Y el suyo personal? «Intento ser siempre positivo y alejar los problemas. Es sencillo crear problemas, y los tenemos, pero nos concentramos en lo positivo. Ahora tenemos cuatro millones de personas celebrando en las calles y estamos muy orgullosos. Nos centramos en eso. Siempre hay comentarios negativos, de si hemos jugado de una forma u otra, pero nos centramos en lo positivo», explicó antes de reconocer que hay algunas similitudes con la Grecia campeona de 2004, pero no en el juego. «Nadie creía que Grecia pudiera ganar el campeonato. Ellos estaban juntos, compactos... Y ganaron la Eurocopa. Ojalá podamos repetir aquello», deseó.