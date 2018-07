Neymar se ha pasado casi 14 minutos por los suelos en lo que va de Mundial Neymar se queja tras recibir una entrada ante México. / REUTERS La cadena suiza RTS ha contabilizado cuánto tiempo acumula en total tumbado sobre el césped el brasileño tras recibir una falta GABRIEL CUESTA Jueves, 5 julio 2018, 18:57

El brillo en los ojos de Neymar le delata. Sabe que ahora acapara todas las miradas en Rusia. Más aún después de la caída de Messi y Cristiano Ronaldo. Regates de ensueño, goles mágicos, controles imposibles... Su destreza con el balón está en boca de todos. Para bien y para mal. Las gambetas del astro brasileño le hacen ser un verdadero quebradero de cabeza para los defensas rivales, que en muchas ocasiones optan por la mano dura para intentar frenar a la estrella del PSG. Y la respuesta de 'Ney' a las entradas no siempre gusta a sus contrarios. Exagerados saltos, ostentosos gritos de dolor y virulentas volteretas que le han otorgado fama de 'teatrero' sobre el césped.

Ahora hablan los datos. Exactamente los que ha recopilado el canal suizo de televisión RTS. El jugador ha recibido 23 faltas con Brasil en lo que va de Mundial. ¿Y cuánto ha estado tirado sobre el césped? Nada más y nada menos que casi 14 minutos (exactamente 13 minutos y 50 segundos). Es decir, algo más de 30 segundos de media por cada acción antirreglamentaria recibida.

El brasileño estuvo 3 minutos y 40 segundos en el suelo contra Suiza, 2 minutos y 45 segundos frente a Costa Rica y 1 minuto y 56 segundos contra Serbia. El partido en el que más tiempo perdió fue precisamente en octavos ante México. Un total de 5 minutos y 29 segundos con polémica sobre su la reacción de 'Ney' al pisotón de Layun incluida. Incluso en su debut en la Copa del Mundo el VAR le anuló un penalti tras comprobar que había tratado de simular un agarrón de un defensa de Costa Rica dentro del área.

Cantona y la maleta

La actitud de Neymar ha sido criticada por varias personalidades del mundo del fútbol como Eric Cantona. 'The King' se burló del astro brasileño con su característico sentido del humor en un vídeo en el que le compara con una maleta amarilla. «Esta es mi nueva maleta -la muestra a la cámara- y la he llamado Neymar. Por el color -en referencia a la vestimenta de la 'Canarinha'- pero también por esto: apenas la tocas y da vueltas y vueltas durante horas», explica a la cámara mientras que la impulsa para que gire rápidamente. Siempre provocador, el delantero galo lleva más allá su crítica. «Por cierto, Neymar eres un gran jugador y un gran actor, pero ten cuidado con tus errores constantes. Si te dan en el hombro derecho no puedes estar llorando de dolor aguantándote tu mejilla izquierda», le espeta al brasileño.

My new luggage... #thecomissioneroffootball Una publicación compartida de Eric Cantona (@ericcantona) el 30 Jun, 2018 a las 4:52 PDT

También el mítico jugador inglés Gary Lineker recriminó con ironía a al futbolista del PSG tener «el umbral de dolor más bajo de entre todos los jugadores de los mundiales». De hecho, uno de los primeros en llamar al brasileño teatrero fue su actual seleccionador Tite, cuando dirigía al Corinthians en 2012. «Perder o ganar forma parte del juego. Simular faltas no lo es. Neymar es un mal ejemplo para los niños que están creciendo, como el mío», señaló el técnico tras jugar contra un Neymar que aún militaba en el Santos. El destino ha hecho que ahora ese «mal ejemplo» sea su protegido.