Mateu Lahoz se despide del Mundial Mateu Lahoz, durante el Mundial. / Efe El árbitro español no pasa el corte al quedarse fuera del grupo elegido por el Comité de Árbitros para los cuatro últimos encuentro COLPISA Madrid Lunes, 9 julio 2018, 13:29

Mateu Lahoz ya no está en el Mundial. El árbitro valenciano, representante de los colegiados españoles en Rusia 2018, no seguirá en la cita mundilista tras no haber pasado el último corte del grupo elegido por el Comité de Árbitros para los cuatro últimos encuentros (las dos semifinales, el tercer y cuarto puesto y la final).

El español ha dirigido en Rusia los partidos Dinamarca-Australia (1-1) e Islandia-Croacia (1-2), y ha sido cuarto árbitro en los encuentros Croacia-Nigeria, Brasil-México y Suecia-Inglaterra.

Tras el último corte, en el Mundial quedan doce árbitros, 26 asistentes y diez colegiados asistentes de vídeo (VAR). Se trata del uruguayo Andrés Cunha -encargado de pitar la primera semifinale entre Francia y Bélgica-, del iraní Alireza Faghani, del senegalés Malang Diedhiou, del estadounidense Mark Geiger, del mexicano César Aturo Ramos Palazuelos, del argentino Néstor Pitana, del brasileño Sandro Ricci, del neozelandés Matthew Conger, del turco Cuneyt Cakir, del holandés Bjorn Kuipers, del serbio Milorad Mazic y del italiano Gianluca Rocchi.

Los asistentes de vídeo que siguen el el Mundial son el brasileño Wilton Sampaio, el argentino Mauro Vigliano, los alemanes Bastian Dankert y Felix Zwayer, el portugués Artur Dias Soares, el polaco Pawel Gil, y los italianos Massimiliano Irrati, Daniele Orsato y Paolo Valeri.

El Comité de Árbitros de la FIFA ha querido agradecer a todos los colegiados que ya no seguirán en el Mundial, su trabajo, entrega y profesionalismo durante todos estos días.