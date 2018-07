Jorge Campos: «No sé qué pasó para que Casillas no viniese al Mundial» Iker Casillas, en un acto promocional en Moscú. / Efe El mexicano afirmó que su «sombra» pesa demasiado en España, aunque exculpa a David De Gea de la eliminación de la selección EFE Moscú Miércoles, 4 julio 2018, 12:52

El mexicano Jorge Campos afirmó que no entiende por qué Iker Casillas no fue convocado para el Mundial y que su «sombra» pesa demasiado, aunque David de Gea no tuvo la culpa de la eliminación de España.

En una mesa redonda con una representación de la prensa internacional presente en el Mundial, con motivo de la presentación de los premios 'The Best', el exguardameta mexicano, aseguró que culpar a De Gea es muy fácil, «porque siempre se echa la culpa a los arqueros», pero se mostró sorprendido por la decisión de no convocar a su amigo Casillas para el Mundial.

«Casillas ha demostrado que es uno de los mejores del mundo. Hubiera estado bien que hubiera venido al Mundial. No sé qué pasó. Es difícil meterse en la cabeza de un técnico. El nombre de Casillas siempre va estar presente, porque Casillas es un peso muy grande. Venga quien venga, estará el recuerdo de Casillas, porque lo ganó todo. Pero no le echo la culpa al portero. Es lo más fácil. Los delanteros fallan y nunca se les echa la culpa. Luego, cuando se gana es por el delantero».

Campos defendió al meta del Manchester United. «De Gea es un portero que todavía le tiene que dar mucho a España. Ha demostrado que es uno de los mejores porteros del mundo y creo que él no tiene la culpa. Se descontrolaron todos. Sufrieron algo drástico. Nunca había pasado que dos días antes se vaya un técnico viniendo de un proceso de tiempo largo», señaló.

«Pasarán unos días, unas semanas y tiene que estar pensando ya en lo que viene. Aquí hablamos de que España se ha quedado fuera de un Mundial, por eso tardará algo más a lo mejor, pero yo creo que va a volver con su equipo y lo va a hacer bien. Y que luego va a volver con la selección y lo va a hacer bien, porque tiene nivel», explicó el exportero mexicano.