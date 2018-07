Fran Perea: «A la selección le han cogido el punto y no ha sabido reaccionar» Fran Perea posa sonriente en el teatro Luchana de Madrid, del que es socio fundador. / josé ramón ladra Actor y cantante El artista señala que el mejor de La Roja en el Mundial ha sido Isco, «sin duda», y recuerda que se bañó en una fuente tras el triunfo en Sudáfrica JACOBO CASTRO Domingo, 8 julio 2018, 01:17

Entre el escenario teatral y musical transcurre la vida de Fran Perea (Málaga, 1978). Socio fundador del teatro Luchana, del cual presume orgulloso, vuelve a la música tras, como él dice, «ocho años de silencio». 'La canción del guerrero' es su nuevo sencillo, cuyo lanzamiento coincide con el de su libro 'Viaja la palabra', en el que cuenta las experiencias que le han llevado a convertirse en un artista global y empresario comprometido con la cultura. Todos estos nuevos proyectos no le alejan del fútbol, y a pesar de que «es difícil compaginar» su profesión con el deporte, siempre encuentra tiempo para ver a la selección en Eurocopas y Mundiales. Muy analítico, considera que, después de la decepción de Rusia, La Roja necesita un cambio de estilo porque, según él, «nos han cogido el truco».

- ¿De qué equipo es?

- Históricamente he sido siempre del Madrid, pero ahora ya no lo vivo ni lo sufro. Disfruto de los buenos partidos de fútbol, pero durante la Liga casi me desconecto, porque normalmente estoy actuando.

- ¿Cuál fue el último partido que fue a ver al campo?

- Uf (suspira). Hace muchísimo que no voy a un campo de fútbol. Creo que el último fue un Real Madrid-Málaga en el Bernabéu.

- ¿Su jugador favorito?

- Isco. Me gustan mucho ese tipo de jugadores. Gente de mediocampo con perfil ofensivo, que lo mismo te la lía arriba que abajo, que son un pilar dentro del equipo y que son muy creativos, con muchas ideas.

- En la serie 'Los Serrano', su familia era muy futbolera. ¿En los rodajes se vivía también el fútbol con tanta pasión?

- Sí. Resines era un enfermo del fútbol. Estábamos siempre pendientes de los partidos. De hecho, creo que se ha visto algún partido durante el rodaje. Y por supuesto jugábamos, ya que muchas veces rodábamos escenas en un campo de fútbol. De hecho una vez me rompieron la nariz jugando (ríe). Un golpe desafortunado.

Un cambio generacional

- Vayamos ya con la selección. Tras la decepción de España, ¿cuál cree que ha sido el motivo de la eliminación?

- Como se suele decir de forma coloquial 'nos han cogido el punto'. Han estudiado nuestro juego y han hecho lo que tenían que hacer para anularnos. Nosotros no hemos sabido reaccionar, así que… Ahí está el resultado, para casa.

- Usted es de Málaga, como Fernando Hierro. ¿Qué le pareció la forma en la que llegó al banquillo?

- Las circunstancias por las que llegó a ser seleccionador no me parecen las más adecuadas, pero me alegró que hubiese alguien de Málaga al frente de la selección.

- ¿Quién ha sido el jugador que más le ha gustado de La Roja? ¿Y el que menos?

- El mejor, Isco, sin duda. El que menos me ha gustado ha sido De Gea, es evidente.

- ¿Cree que España debe cambiar su estilo tras este fiasco en Rusia?

- No sé… Es evidente que se está produciendo un cambio generacional y vendrán otros jugadores y otras maneras de entender el fútbol. Lo que quiero es una selección con capacidad de respuesta. Bueno, imagino que eso es lo que queremos todos… Pero, claro, es muy difícil de conseguir y solo puede ganar una. Mientras tanto, seguiremos sufriendo y recordado las victorias pasadas.

- Además de los de España, ¿ha seguido más partidos del Mundial?

- Sí, he visto alguna cosita, aunque estoy muy liado con la preparación del lanzamiento del single 'La canción del guerrero'.

- ¿Le está sorprendiendo algún jugador o selección?

- Me está sorprendiendo el Mundial en general. Está siendo diferente, más igualado. Las que partían como favoritas no están cumpliendo las expectativas, y otras con las que no se contaba están ahí. Me gusta que sea así, que haya sorpresas.

- En 2010 España ganó el Mundial. ¿Dónde vivió la final?

- Lo vi en Madrid, en un bar de La Latina con unos amigos. Recuerdo cuando marcó Iniesta. Había una fuente al lado del bar y salimos a bañarnos. Fue estupendo. Un subidón tremendo.

- Cuando España llegó a ese Mundial, ¿pensaba que esa vez podía ser la buena?

- Teníamos esa sensación, gracias a la Eurocopa de 2008, el primer gran éxito. Pienso que fue un proceso muy bonito para todos. No fue una cosa de un día para otro. Fue algo de mucho trabajo, de una filosofía y de formar a unos jugadores en una manera de jugar. Conseguimos tener futbolistas con una manera de entender el juego muy interesante, con mucha profundidad.

-¿Quién es para usted el mejor jugador español de la historia?

- Xavi Hernández. Marcó un punto de inflexión en esa manera de jugar.

- Volviendo al Mundial, de todos los que ha visto durante todos estos años, de otras selecciones, ¿qué jugador le ha marcado más?

- Pirlo siempre me ha gustado mucho. Esa elegancia al jugar. Me encantaba.