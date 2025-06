La mujer de Álvaro Morata denuncia amenazas de muerte al futbolista y a sus hijos por fallar el penalti

Bruno Vergara Lunes, 9 de junio 2025, 18:36 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

La mujer de Álvaro Morata, Alice Campello, ha denunciado las amenazas de muerte hacia su marido y sus hijos que ha recibido tras el penalti que falló el futbolista en la Liga de Naciones. Campello ha publicado una imagen en sus redes sociales del comentario que recibió por parte de un internauta en Instagram.

El mensaje que comienza con una amenaza directa hacia Morata. «Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle». Incluso insta al futbolista a «vigilar por dónde anda», ya que, añade, «no lo voy a dejar ni un solo momento solo».

Pero sus terribles palabras más van allá. El autor del mensaje carga también contra los hijos de la pareja. «A los niños los voy a matar con mis propias manos», advierte este individuo, que lanza ese mensaje de odio gracias al anonimato que otorgan las redes sociales bajo el perfil 'Michi_fdz'.

«¿Nos damos cuenta de que estamos hablando de un partido de fútbol?», escribe la influencer en su perfil, adjuntando una foto con distintos mensajes de odio que se han escrito contra su marido. La mujer de Morata también ha agradecido los escritos de apoyo que ha recibido. «Gracias a Dios existen todavía buenas personas y os agradecemos muchísimo vuestros mensajes».

Morata ha sido uno de los nombres más comentados tras la derrota de España ante Portugal en la Liga de Naciones. El jugador del Galatasaray fue el único que falló su lanzamiento desde los once metros, permitiendo así al conjunto luso ganar el campeonato. Tras la tanda de penaltis, el futbolista quedó visiblemente afectado sobre el césped. Sus compañeros no dudaron en arroparle.

Morata falló el penalti decisivo en la tanda de penaltis.



El delantero español erró la cuarta pena máxima de España y Portugal se convierte en el primer equipo con dos #NationsLeague pic.twitter.com/gP6iboSDwm — Teledeporte (@teledeporte) June 8, 2025

El propio Morata habló de su fallo en el lanzamiento de penalti. «Está claro que no lo he tirado bien, podía haberlo hecho mejor y no se puede cambiar», reconoció el jugador.

Documental

Morata ha sido objeto de una gran presión durante muchos años. Una situación que se podrá ver en el documental que Movistar Plus+ estrena el próximo 17 de junio. Bajo el título 'Morata: no saben quién soy' es un relato diferente, en el que no se habla sobre las luces y los éxitos del delantero español, sino sobre las sombras del mundo del deporte que, en muchas ocasiones, no se ven.

Un documental que repasa la trayectoria del futbolista, sin filtros, en el que se pueden conocer diferentes aspectos de su vida privada. Desde los abucheos en su propio estadio hasta el colapso lejos de los focos, Morata se abre como nunca.