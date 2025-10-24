Muere un futbolista de 20 años tras chocar su moto contra una vaca El animal trambién falleció por el brutal impacto

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:39 | Actualizado 19:53h.

El futbolista Antony Ylano, de 20 años, ha muerto tras chocar la moto que conducía contra una vaca en el estado de Piauí, en Brasil. El jugador, que militaba en el Piauí Esporte Club, sufrió el trágico siniestro cuando volvía de celebrar el cumpleaños de su padre. Un accidente que se produjo a las 3.25 de la madrugada.

El fatal suceso fue grabado por las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. En el vídeo se puede observar cómo la moto de Ylano choca brutalmente contra una de las vacas que caminaban por el centro de la calzada. Los equipos de emergencia trasladados al lugar no pudieron hacer nada por reanimar al jugador, que terminó falleciendo, al igual que el animal contra el que colisonó.

Por el momento se desconoce si el futbolista llevaba casco y se investiga a la velocidad a la que circulaba por esa vía.

La muerte de Ylano ha conmovido a su equipo. «Vivimos un momento de profundo dolor por la partida de Antony Ylano, un chico ejemplar dentro y fuera del campo. Formó parte de nuestra familia desde 2024 y fue clave en los títulos del Campeonato Piauiense Sub-20», escribieron en redes.

