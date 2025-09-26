El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal

El delantero inglés permaneció siete años en la academia gunner hasta que el pasado verano fichó por el Chichester City, de la séptima división inglesa

A. Mateos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:57

La familia del Arsenal llora la muerte de su canterano Billy Vigar, que falleció el martes a los 21 años tras sufrir una «grave lesión cerebral» en un partido del pasado fin de semana. El delantero inglés, nacido en el condado de Sussex Occidental cerca de Potsmouth, se desvinculó del club 'gunner' la pasada temporada para firmar por el Chichester FC, de séptima división inglesa.

Vigar sufrió el pasado sábado un fuerte golpe en la cabeza con un muro en el encuentro ante el Finchley. El futbolista fue evacuado al hospital y se le indujo al coma. El martes fue operado pero a pesar de que los médicos salieron satisfechos de quirófano, las lesiones eran muy graves y falleció ese mismo día.

La familia 'gunner' lamenta su pérdida. «Todos en el Arsenal estamos devastados por la impactante noticia del fallecimiento del exjugador de la academia Billy Vigar. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy», escribió el club londinense en un comunicado.

El futbolista llegó a la academia del Arsenal con solo 14 años tras brillar en su club natal, el Hove Rivervale FC. Sus buenos números con la camiseta 'gunner' le valieron para conseguir una beca y un primer contrato con el club.

Su primera temporada en la sub-18 se vio empañada por una grave lesión en el tendón de la corva. Al año siguiente anotó cuatro goles en 18 encuentros y firmó su primer contrato profesional. Debutó en el trofeo EFL -un torneo que mide las canteras de los equipos punteros con los equipos de tercera y cuarta categoría- y encadenó varias cesiones después a equipos como el Derby County y el Eastbourne Borough. El año pasado regresó al sur de Inglaterra para continuar su carrera cerca de casa.

«Además de su gran talento, Billy siempre será recordado por su amor por el juego, su orgullo por representar a nuestro club de fútbol y por ser un personaje querido por sus compañeros de equipo y entrenadores», señaló el Arsenal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  4. 4

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  8. 8

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  9. 9

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  10. 10

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal

Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal