Muere a los 43 años Andrija Delibasic, exfutbolista de la Real Sociedad, Mallorca, Rayo y Hércules

El exfutbolista Andrija Delibasic ha muerto este miércoles a los 43 años de edad. El montenegrino se pasó prácticamente una década en la liga española y vistió las camisetas de la Real Sociedad, Mallorca, Rayo Vallecano y Hércules. Se retiró en 2015 y después llegó a ser entrenador. En su última etapa ligada al fútbol desempeñaba el cargo de director deportivo del Buducnost Podgorica, uno de los clubes más fuertes de Montenegro y de donde salieron jugadores como Savicevic o Pedja Mijatovic.

A Delibasic le detectaron hace dos años un tumor cerebral del que fue operado. El fútbol español se volcó entonces con el exdelantero montenegrino, que recibió un gran cariño de los clubes donde militó. Hace unos años prometió volver a Anoeta, Son Moix, Vallecas o el Rico Pérez para agradecer las muestras de apoyo de sus exaficionados. Nunca pudo volver a España.

El montenegrino contó en una entrevista a 'Mundo Deportivo' que nunca «me vine abajo» por la noticia. Y se lo tomó con mucha valentía: «No soy de las personas que lloran y se preguntan eso de '¿cómo me puede suceder a mí eso?'. Aunque parezca mentira, es ahora cuando más estoy disfrutando de la vida. Igual cada uno tiene que recibir algo así, no tan duro como yo claro, para saber lo que es prioritario en la vida», relató.

Después de un tiempo de estar bien y de salir óptimas las resonancias, Delibasic no quería afirmar que se encontraba recuperado del todo, aunque tenía unas ganas inmensas de seguir viviendo y disfrutando del fútbol. Tenía la sospecha de que su mal podía tener su origen en el fútbol: «Hay muchos doctores y cirujanos que me dicen que puede ser un traumatismo de hace siete u ocho años que no se trató. Nadie me hizo entonces un TAC en la cabeza. No se sabe, pero yo tuve muchísimos duelos aéreos y recibí tantísimos golpes en la cabeza que puede ser que sea por el fútbol».

Delibasic anotó 67 goles en su carrera en aproximadamente 300 partidos. Uno de los tantos que recuerdan en San Sebastián es el que casi le da el ascenso a Primera a la Real. Era la penúltima jornada de la temporada 2007/08 y el montenegrino anotaba el 1-2 para los donostiarras en Mendizorroza. Quedaban 20 minutos para el final del encuentro pero el Alavés levantó aquel partido. Los vitorianos se salvaron aquel año de la quema pero los donostiarras se quedaron sin ascenso. «Hubo cosas bastante positivas, yo me llevo buenos recuerdos, sobre todo del club, de la afición y de la ciudad más bonita de España, que es San Sebastián. Mi paso por la Real en Segunda fue difícil para todos los que estábamos allí y mucho más con ese golpe tan duro y tan real contra el Alavés», recordaba hace unos años el exfutbolista.

A San Sebastián llegó cedido del Mallorca, donde a pesar de estar tres años, apenas pudo disputar una treintena de partidos. Encadenó cesión tras cesión y se convirtió en un auténtico trotamundos: Benfica, Braga, AEK de Atenas, Beira-Mar, Hércules y Rayo. Después tuvo una breve etapa en Tailandia antes de regresar a su país.

Su etapa de mayor éxito a nivel deportivo la vivió en el Partizán de Belgrado. Allí debutó en el fútbol profesional antes de firmar por el Mallorca y pudo disfrutar de la Champions League, donde anotó tres goles en cinco partidos con los serbios. Después volvería a disputar la máxima competición de clubes con la camiseta del AEK de Atenas pero sin poder marcar ningún gol.

En los equipos que mejor puntería demostró fue en el Hércules y Rayo. Marcó veinte goles para los alicantinos en 68 partidos y quince para los vallecanos en 84 citas. Aquellos años le valieron para debutar con su selección, donde disputó clasificaciones a Mundiales y Eurocopas sin llegar a jugar ninguna fase final.

