El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto
Álvaro Morata, disputando un partido con la selección española. Efe
Mercado

Morata, el arte de ser un nómada

Su aterrizaje en el Como supondrá el décimo cambio de aires del delantero español en quince temporadas, dejando a su paso 223 millones entre traspasos y cesiones

Daniel Panero

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:31

Álvaro Morata lo ha vuelto a hacer. Acababa de terminar de deshacer las maletas después de llegar a Turquía en el mes de febrero y, ... apenas seis meses después, vuelve a cambiar de aires. Lo hace para enrolarse en las filas del Como de Cesc Fábregas, un equipo que le permitirá regresar a la Serie A, competición en la que más cómodo se ha sentido, estar en un fútbol de alto nivel con la mira puesta en el Mundial de 2026 y ser importante en un proyecto ambicioso como es el de uno de los clubes que más ha crecido en los últimos años en Italia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  2. 2

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  3. 3

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  4. 4 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  9. 9

    Isabel, la camarera bilbaína que mira a los ojos de los clientes
  10. 10

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Morata, el arte de ser un nómada

Morata, el arte de ser un nómada