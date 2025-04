Mbappé: «La gente no quiere que haya muchas chicas en el fútbol»

Alain Mateos Lunes, 7 de abril 2025, 08:02 Comenta Compartir

Kylian Mbappé concedió hace unos días su primera entrevista en España y lo hizo en 'El objetivo' de Ana Pastor, que se emitió anoche en La Sexta. En un perfecto castellano, la nueva estrella del Real Madrid explicó cómo fue su fichaje por el conjunto blanco y sus grandes motivaciones que le llevaron a dar el 'sí' a Florentino Pérez. Pero más allá del fútbol, Mbappé también abordó temas importantes que afectan a la sociedad como el feminismo o el racismo.

Desde que el crack de Bondy -la localidad francesa donde nació- rechazase fichar por el Real Madrid en el verano de 2022 para firmar una renovación multimillonaria con el Paris Saint Germain, en España se puso la lupa bajo la influencia de su madre, Fayza Lamari. A la progenitora de Mbappé se le acusó de influir sobre su hijo tras sucumbir al poder del emir de Qatar -propietario del PSG- y no aguantar la presión de los políticos franceses. Pero Mbappé anoche sacó la cara por su madre: «La gente tenía siempre una imagen un poco dura de ella por muchas cosas. En el mundo del fútbol, la gente no quiere que haya muchas chicas. Una chica que hace una de las cosas más importantes del fútbol, mucha gente no lo ve bien».

🇫🇷 ¿Por qué se pronunció Mbappé sobre la política en Francia el año pasado?#ObjetivoMbappé @laSextaTV pic.twitter.com/yZdNyoVI5c — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 6, 2025

Mbappé negó rotundamente que su madre tenga algún peso en sus decisiones deportivas: «Es todo falso. No es mi agente, es mi madre. Únicamente quiere lo mejor para sus hijos. Hace lo mismo con mi hermano, pero como no es famoso como yo, la gente no lo mira». Asegura el '9' del Real Madrid que su madre es un apoyo fundamental. «Siempre me pregunta '¿qué quieres hijo? Estoy contigo'. Y eso es importante para mí y en la familia somos muy así», señaló.

El astro francés cree que la polémica con su madre es simplemente la frustración de los seguidores que quedan descontentos con sus decisiones: «Cuando te vas a un lado, la gente del otro lado va a hablar mal de ella. Yo sé lo que hace mi madre y hace cosas muy importantes para mí, como hace mi padre. Los dos han sido muy importantes en mi carrera». También es un gran seguidor del fútbol femenino. «En Francia lo conozco muy bien; la selección, la liga francesa... Aunque en España solo conozco a Real Madrid y Barcelona porque acabo de llegar», confesó.

Además de en 2022, Mbappé ya rechazó el tren del Real Madrid cuando tenía 12 años. Era solo un niño cuando se puso por primera vez la camiseta blanca y le probaron en Valdebebas. Allí conoció a su «ídolo» Zidane y los responsables de la cantera madridista quedaron encantados con el crío. Lo quisieron fichar de inmediato pero este rechazó la propuesta. «No estaba listo para salir de mi país con 12 años. Para mí la mejor decisión era quedarme con mi familia y mis amigos, no estaba listo para venir solo a España a un país que no conozco y con un idioma que no hablo. Pienso que fue una buena decisión», aseguró.

⚪ Kylian Mbappé: “Elegir entre el Real Madrid o el dinero no fue una decisión difícil”#ObjetivoMbappé @laSextaTV pic.twitter.com/q6daerjgTU — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 6, 2025

A partir de ahí, Mbappé comenzó a forjar su sueño. Aprendió castellano e inglés, dos idiomas que le abrirían las puertas de los grandes clubes en el futuro y siempre aguardó al Real Madrid, tal y como mostró en el documental que relata su infancia. «Mis referentes siempre han sido Zidane y Cristiano Ronaldo», dijo ayer en La Sexta, mientras el programa mostraba fotografías de un Mbappé adolescente rodeado de decenas de pósters de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. Ahora, solo piensa en triunfar de blanco: «Estoy en Madrid y quiero marcar una época».

Vinicius y el racismo

Uno de los asuntos que más ha marcado la primera temporada de Mbappé como madridista ha sido su relación con Vinicius, la otra estrella del Real Madrid. Se ha especulado todo el año con que no se miran en el campo, ni se pasan el balón... pero Mbappé niega la mayor: «La relación es muy buena. Es normal que la gente quiera hablar de nosotros porque somos dos jugadores famosos que pueden hacer la diferencia».

Es más Mbappé lanzó un guiño a su compañero, que en los últimos meses ha pospuesto su renovación ante las ofertas mareantes que le llegan desde Arabia Saudí. «No imagino el Real Madrid sin Vini y siempre tuve la idea de jugar con él. Jugamos bien (juntos). Puede ser mejor y la gente espera más de nosotros y es normal, pero pienso que jugamos bien juntos», señaló.

Kylian Mbappé y Vinicius, además de equipo, comparten luchas en aspectos sociales como el racismo. El francés se mostró rotundo anoche con lo que ocurre aún en algunos campos de fútbol: «Son cosas que tenemos que parar y tenemos que tomar acciones... Al final, hablar está bien, ¿pero qué hacemos? La gente del fútbol que hace las reglas puede cambiar cosas. No soy el mejor para hablar de eso, pero doy mi opinión como un hombre normal».

🗣️ “El racismo es algo que tenemos que parar y tomar acciones”



Kylian Mbappé reflexiona con Ana Pastor (@_anapastor) sobre el racismo en el fútbol y en la sociedad #ObjetivoMbappé pic.twitter.com/8sXRywU4X2 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 6, 2025

«Esto toca a muchos jugadores y pienso que ahora los jugadores son más solidarios, pero cuando vemos lo que pasa en todos los partidos de fútbol... no es suficiente. Ha mejorado, lo puedo sentir en el campo, es mejor seguro, pero no es suficiente», zanjó.