María Tato carga contra Fernando Sanz: «Mis relaciones con él eran muy malas, terribles»

María Tato (Bilbao) se defiende con vehemencia tras verse en el ojo del huracán por el polémico proceso de selección de las once ciudades españoles ... que la Federación propone a FIFA como sede del Mundial'2030 ha sido escrupuloso. La abogada y exdirectiva del Athletic dejó el lunes de ser directora de la candidatura española de la Copa del mundo tras presentar su dimisión a Rafael Louzán. «No tengo ningún ápice de sensación de culpa», advierte.

La abogada ha decidido defenderse con apariciones públicas. «Nada más presentar mi dimisión hablé con El Correo», explica. Tato pasa al ataque y revela que «he denunciado a la Guardia Civil de Las Rozas (ciudad sede de la Federación Española) a la persona que sospecho que ha filtrado los audios».

«En esta reunión estábamos cuatro personas». Una de ellas era Fernando Sanz, expresidente del Málaga y exjugador del Real Madrid.

Este se ha limpiado las manos en los últimos días al mantener que «sólo recibí la versión de Anoeta por delante de Balaídos» y que por tanto no tenía conocimiento de un documento de apenas tres días antes en el que Vigo aparecía por delante de San Sebastián.

A Tato le irrita este hacerse a un lado de Sanz y carga contra él. «Mis relaciones con él eran muy malas, terribles», indica a este periódico.

Y pone en punto de atención en que «Fernando estaba todo el día en un programa de televisión con el faldón director de la candidatura del Mundial. Ahora resulta que pasaba por allí y no sabe nada. Una persona que no tiene la documentación y que dice 'yo sólo sé del segundo excel y no del primero' cuando la grabación es del primer excel. 'Querido, has estado en el primer excel porque has estado delante'. Dices que conoces el segundo. Algo no cuadra. Y si no es dejación absoluta de tus funciones. ¿Cuál es tu responsabilidad en el Mundial? Porque para ponerte un faldón director la candidatura cuando no lo era...»