La mala pata de Luken Iturrino El hijo de Lutxo Iturrino, de 21 años, extremo del Portugalete, se opera este jueves de ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Ya fue intervenido de la derecha en su etapa en Lezama JAVIER BELTRÁN Bilbao Jueves, 4 octubre 2018, 10:53

Luken Iturrino pasa este jueves por el quirófano de la clínica Virgen Blanca de Bilbao para ser intervenido de una rotura parcial del ligamento cruzado de la pierna izquierda. El hijo de Lutxo Iturrino, el que fuera centrocampista de la Real Sociedad y Athletic, se lesionó el pasado 12 de septiembre en el transcurso de un amistoso en Fadura entre el Portugalete -su actual equipo- y el Getxo. Ahora, a sus 21 años, deberá permanecer seis meses en el dique seco: «Estoy bien de ánimo, mejor de lo que esperaba», relata a este periódico el futbolista, que ya vivió una situación similar en su etapa en los juveniles del Athletic, donde sufrió la misma lesión pero en la articulación derecha. Llueve, por tanto, sobre mojado.

El joven extremo -se desenvuelve bien por ambas bandas, aunque mejor por la izquierda- relata con naturalidad la acción en la que se dañó. Fue en el minuto 1, aún sin sudar, él solo, al controlar un balón sin oposición: «Noté la rodilla hacia dentro». Ya se temía lo peor. El diagnóstico reflejó casi los peores presagios. Ahora deberá readaptarse por una travesía de seis meses de recuperación justo en su mejor momento, habiendo debutado en el arranque liguero del Portu en Ordizia, y sin convocar ante el Pasaia en La Florida antes de que surgiera este maldito percance en Getxo. «No me ha dado tiempo a más, de momento», señala el de Ondarroa, localidad de gran tradición futbolística.

Iturrino estaba encantado en uno de los gallos de la Tercera División, apuesta personal del director deportivo jarrillero, Tiniko Trespalacios, siempre con buen ojo para destapar el talento cuando necesita un empujón: «Me llamó para hacer la pretemporada porque me conocía, me vine y convencí al míster (Ezequiel Loza). Estaba muy bien, la verdad», desliza Iturrino, que anotó un gol ante el Santurtzi en verano. Ahora afronta el reto de volver a la palestra. «Sé el periodo que tengo ahora sin jugar, ya me pasó la otra vez. Por lo menos me han operado rápido, cuanto antes mejor», comenta en un proceso que requiere unas pautas y unas rutinas muy estudiadas. De hecho, en Lezama se ha operado recientemente a Oihan Sancet de la misma dolencia y se intervendrá en breve a Iñigo Baqué.

En la hoja de servicios de Iturrino destaca su paso por el Athletic desde cadetes, donde se proclamó campeón de la Nike Cup en Elche en mayo de 2012, con Edu Docampo de entrenador. Estaba integrando una cosecha brillante del 97 junto a los Xiker, Villalibre - mejor jugador del torneo-, Córdoba y Unai Núñez, ya instalados en la élite. Después, cesión en juveniles en el Indartsu junto a Asier Parra, Aurrera de Ondarroa en Tercera División, y Amaikak Bat, de la mano de Mikel Etxaburu, en la División de Honor guipuzcoana. «No estaba muy a gusto en el Aurrera y como no me salió nada en Tercera ni Segunda B me decidí por ir a Deba», relata Luken de su última escala antes de su salto a la Margen Izquierda. El Portugalete suponía ahora la escala de más empaque para revalorizarse, demostrando su fiabilidad en el esquema de Loza. Las comparaciones con su padre son inevitables. Luken no las esquiva, está orgulloso de su progenitor. «Sí, me lo suelen decir, aunque yo juego más por la banda izquierda», zanja.