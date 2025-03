Luque, tras salir absuelto en el 'caso Rubiales': «Si no fuera por esta mochila ya estaría trabajando»

Alain Mateos Viernes, 7 de marzo 2025, 09:40 | Actualizado 09:48h. Comenta Compartir

El próximo 27 de marzo se cumplirá un año desde que Albert Luque y otros directivos de la Federación Española de Fútbol fueran despedidos de forma fulminante al ser investigados por presuntas coacciones a Jenni Hermoso en el 'caso Rubiales'. Hace unas semanas se conoció la sentencia del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional y en ella quedaron absueltos el propio Luque y sus compañeros acusados de coaccionar a la jugadora. Rubiales, sin embargo, fue condenado por agresión sexual a una multa de más de 10.000 euros. Ahora, Luque rompe su silencio y revela cómo ha vivido este último año.

«Han sido unos meses muy intranquilos porque ha sido una presión de padres, hijos, mujer, hermana y sobrinos muy difícil de gestionar», afirma en una entrevista a ABC, mientras lamenta que la Fiscalía haya pedido la nulidad del juicio: «El cuento continúa».

Luque, según explica, viajó a Ibiza días después del beso de Rubiales a Hermoso «para intentar mediar entre dos amigos». La Fiscalía entonces consideró que había intentado coaccionar a la jugadora, pero la sentencia emitida por el juez José Manuel Fernández-Prieto le absuelve de ello.

El exdirector de la selección reflexiona sobre lo ocurrido en aquellos días: «Mi opinión personal es que a Jenni se le fue de las manos y de madre. Se hizo una bola demasiado grande que ella no pudo abarcar ni controlar». Él también salió escarmentado. Fue despedido de su puesto y no ha vuelto a trabajar en el fútbol. «Una Federación no quiere problemas. Si no fuera por esta mochila, yo ya estaría trabajando en otro lado y por cantidades que multiplicaban por mucho lo que ganaba en la Federación», asegura.

Luque mata el tiempo con el deporte. «Juego mucho al pádel, voy al gimnasio, hago TRX, corro en cinta o lo hago fuera, hago pesas y dedico mucho tiempo a mi familia... La peor condena es la popular. Y la que más me dolió. Esa mochila la voy a llevar siempre», concluye.