Llorente mantiene la puerta abierta y dice que «sería bonito» retirarse en el Athletic

ROBERT BASIC Miércoles, 27 febrero 2019, 09:50

Fernando Llorente sopló ayer 34 velas y el Athletic, como suele hacer en estos casos con todos sus jugadores y exjugadores, le felicitó el cumpleaños en las redes sociales y acompañó sus buenos deseos con un bonito vídeo. El delantero del Tottenham no tardó en responder con un «eskerrik asko» y luego confesó en una entrevista con 'Radio Marca' que «sería bonito» retirarse en el club que le formó como persona y futbolista. En el mercado de invierno la actual directiva trató de recuperarle, aunque el atacante asegura que no recibió ninguna llamada pero no descarta en absoluto la posibilidad de regresar algún día a Bilbao. «Nunca se sabe en esto del fútbol. Veremos lo que va pasando año a año. Ojalá que sea lo mejor para mí y mi familia».

El jugador del Tottenham reconoció que la felicitación del Athletic le sentó de maravilla. «Es un detalle que me ha hecho mucha ilusión y enseguida he querido dar las gracias». Habló sobre lo que ocurrió en el mercado invernal y aclaró que el Londres la «situación se veía diferente», comentó en referencia a la posibilidad de recalar en el conjunto rojiblanco. «Se lesionaron Harry Kane y Dele Alli y yo veía complicado que pudiera salir». Entonces se le cuestionó por si le gustaría colgar las botas en el club en el que empezó todo y, lejos de tirar balones fuera, Llorente afirmó que «por supuesto que sí, sería bonito».

A renglón seguido recordó que «es el club en el que empecé y donde he pasado gran parte de mi vida. He vivido (en Bilbao) momentos maravillosos». Así dejó abierta la puerta de cara a un hipotético regreso, aunque matizó que en el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar. Aclaró que acaba contrato en junio, pero que el Tottenham tiene la posibilidad de renovarle automáticamente. «Estoy a la espera», comentó, además de subrayar que está muy a gusto en el equipo londinense.