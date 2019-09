Llorente, al Nápoles: «Estoy feliz de volver a Italia» Fernando Llorente recibido por dos aficionados del Nápoles. / E.C. El delantero firma por dos años por el conjunto italiano a petición de Ancelotti y con un contrato de 2,5 millones por temporada JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Lunes, 2 septiembre 2019, 08:11

«Estoy muy feliz de volver a Italia». Fernando Llorente (Pamplona, cumple 35 años en febrero) regresa a la Serie A, competición que abandonó en 2015 tras dos años en la Juventus. Retorna además a la cancha del único equipo que ha discutido la hegemonía de los turineses en los últimos años, el Nápoles.

«La oferta me sorprendió, los dirigentes me han transmitido cosas importantes», dijo el delantero en Roma, en donde pasó el reconocimiento médico. El exjugador del Athletic se refería a que es una petición expresa del entrenador, Carlo Ancelotti. Según ha podido saber este periódico, el técnico le telefoneó para convencerle de que se sumara a su proyecto y desestimara las otras propuestas que le habían llegado desde el Calcio. El Athletic, que sondeó su fichaje en enero, no lo ha intentado esta vez. Rafa Alkorta, el director deportivo, lo veía con buenos ojos, pero la junta directiva lo descartó por la controversia que se podía originar. «Todo el mundo lo conoce: es un futbolista distinto de nuestros delanteros y puede aumentar nuestra calidad», le elogió Ancelotti.

Llorente firma por dos temporadas. El Nápoles quería una más opcional, pero el atacante la ha descartado. Las fuentes consultadas indican que su ficha anual será de 2,5 millones netos por campaña. El delantero centro titular de Ancelotti es el belga Mertens, que ya jugó ante el Athletic en la previa de Champions de 2014. El equipo napolitano ha reforzado el puesto con del mexicano 'Chucky' Lozano, que llega desde el PSV.

Llorente firma solo un día antes del cierre del mercado, este lunes a las 24.00 horas. Sin embargo, la espera le ha merecido la pena porque ha logrado su doble objetivo, entrar en un club que luche por títulos y que le lleve de nuevo a jugar la Champions, en la que el pasado curso fue finalista con el Tottenham.