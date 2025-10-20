El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vuelta de Marco Moreno a su ciudad natal no acabó con la mala dinámica armera fuera de casa. LaLiga

Los viajes siguen siendo una pesadilla para el Eibar

Doblegado ·

Pese a firmar un esperanzador comienzo, la escuadra armera sumó su cuarta derrota seguida fuera tras pecar de una falta de pegada que a su rival le sobró

Letizia Gómez

Eibar

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:06

Comenta

El Eibar no consigue despertar de las pesadillas que sufre cada vez que se aleja de su casa. Pese a que el conjunto azulgrana protagonizó ... un alentador inicio en el que pudo marcar por medio de Guruzeta y Buta, la preocupante falta de pegada que padece desde hace ya tres jornadas acabó con sus esperanzas ante un rival que sí tuvo el acierto preciso para condenarle a sufrir la cuarta derrota consecutiva a domicilio.

