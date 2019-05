Toquero deja el fútbol: «He tratado de volver, pero no puedo» El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, abraza al delantero del Real Zaragoza Gaizka Toquero. / EFE El jugador dice adiós a la máxima competición lastrado por una lesión de rodilla de la que se ha operado varias veces E. C. Jueves, 30 mayo 2019, 19:43

Gaizka Toquero confirmó este jueves su adiós como futbolista profesional, lastrado por una lesión de rodilla de la que se ha operado en varias ocasiones. «Mi carrera termina aquí. He intentado una y mil veces regresar, pero no he podido», confesó el jugador del Zaragoza en una rueda de prensa en La Romareda.

El exjugador de Athletic y Alavés, que deja el fútbol a los 34 años, agradeció el apoyo recibido por su familia y la afición, así como el «cariño» que ha adquirido de jugadores y seguidores de «todos los equipos» en los que ha militado (Alavés, Eibar, Athletic y Zaragoza), ya que «sin ellos el fútbol no tendría sentido ni sería lo grande que es».

El delantero explicó que, desde que se complicó la recuperación de la intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado verano, trabajó para volver a pisar el césped. No obstante, unos meses después volvió a producirse un edema óseo que, según el diagnóstico que le trasladaron los médicos, «iba a dificultar» su regreso. La idea de un posible retiro comenzaba a barruntar su cabeza, y finalmente, cuando hace unas semanas observó que no había remedio posible, arrojó la toalla.

Tras dejar el fútbol, su próximo objetivo es convertirse en agente de jugadores con el fin de «seguir disfrutando del fútbol desde otro punto de vista».