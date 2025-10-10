Suspenden la rueda de prensa del entrenador de la Real Sociedad B al no acudir ningún medio Jon Ansotegi no pudo atender a ningún periodista en la previa del partido ante el Andorra

Bruno Vergara Viernes, 10 de octubre 2025, 14:30 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

Insólito lo que ha ocurrido este viernes en las instalaciones de Zubieta. La rueda de prensa que iba a ofrecer el entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, en la previa del partido ante el Andorra ha sido suspendida al no acudir ningún medio de comunicación a la misma.

El propio equipo txuriurdin ha publicado un mensaje en redes sociales con una imagen de la sala de prensa totalmente vacía. Ni un periodista se ha presentado a la cita, programada para las 13.30 horas de este viernes. El club, que tenía previsto emitir la rueda de prensa en directo a través de su canal de YouTube, no ha llegado a conectar con Zubieta.

El filial de la Real Sociedad no atraviesa un buen momento en Segunda División. El equipo va último en la clasificación, con solo 6 puntos tras sumar una victoria y tres empates. Este sábado quiere romper esa dinámica negativa. Se enfrentará en casa al conjunto de Ibai Gómez, un equipo que marcha cuarto en la clasificación.