El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
@RSZubieta_

Suspenden la rueda de prensa del entrenador de la Real Sociedad B al no acudir ningún medio

Jon Ansotegi no pudo atender a ningún periodista en la previa del partido ante el Andorra

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:30

Comenta

Insólito lo que ha ocurrido este viernes en las instalaciones de Zubieta. La rueda de prensa que iba a ofrecer el entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, en la previa del partido ante el Andorra ha sido suspendida al no acudir ningún medio de comunicación a la misma.

El propio equipo txuriurdin ha publicado un mensaje en redes sociales con una imagen de la sala de prensa totalmente vacía. Ni un periodista se ha presentado a la cita, programada para las 13.30 horas de este viernes. El club, que tenía previsto emitir la rueda de prensa en directo a través de su canal de YouTube, no ha llegado a conectar con Zubieta.

El filial de la Real Sociedad no atraviesa un buen momento en Segunda División. El equipo va último en la clasificación, con solo 6 puntos tras sumar una victoria y tres empates. Este sábado quiere romper esa dinámica negativa. Se enfrentará en casa al conjunto de Ibai Gómez, un equipo que marcha cuarto en la clasificación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  4. 4 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio
  9. 9 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  10. 10 Silvia Intxaurrondo revela el mensaje que recibió tres minutos antes de acabar su famosa entrevista con Feijóo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Suspenden la rueda de prensa del entrenador de la Real Sociedad B al no acudir ningún medio

Suspenden la rueda de prensa del entrenador de la Real Sociedad B al no acudir ningún medio