Nolaskoain, que marcó su primer gol en Zaragoza y se convirtió en centenario armero en Santander, se perfila como sustituto del lesionado Jair Amador en el eje de la zaga. SD Eibar

Un sorbo copero para mitigar los males ligueros

El Eibar confía traerse de Pasarón el billete para la tercera ronda del torneo que levante su maltrecha moral tras caer a plazas de descenso

Letizia Gómez

Eibar

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:00

El Eibar se presentará hoy en El Pasarón de Pontevedra con el deseo y la necesidad de servirse un sorbo copero que ejerza de panacea ... para mitigar los males que padece en la competición liguera. Relegado a los puestos de descenso tras las dos recientes derrotas en las que ha recibido seis goles por solo uno anotado, busca levantar su moral antes de recibir el domingo a la Cultural Leonesa (18.30 horas) logrando el billete para una tercera ronda que le podría permitir recibir a un equipo de enjundia en Ipurua.

