Sexta reválida a domicilió ante un aspirante a subir

El Eibar confía en que el acierto anotador que le permitió lograr su pase a la siguiente ronda copera ante el Náxara riojano siga vigente, ... para aprobar por fin la asignatura que tiene pendiente en su sexta reválida fuera de casa ante un Almería que sueña con dormir en lo más alto de la tabla a costa de hundir más a los armeros.

Los apenas dos puntos que separan a los armero de la zona de descenso se han convertido en una mochila que se ha llenado de piedras en el último entrenamiento, en el que Beñat San José perdió de una tacada a Adu Ares, aquejado de unos problemas en la rodillas, así como a Peru Nolaskoain, que recayó de unas molestias en el sóleo que le han dejado fuera de juego.

Bajas de última hora que se suman a las ausencias ya conocidas de Sergio Álvarez, en la fase final de la recuperación de la recuperación de una lesión muscular que le han impedido participar en los dos últimos partidos, así como de Madariaga, al que le falta muy poco para reaparecer tras la grave lesión sufrida en la pasada campaña, así como Cubero, que sigue recuperándose del cabezazo sufrido ante el Castellón.

Aprovechar las ocasiones

No son los precedentes más halagüeños para enfrentarse a un rival que acumula tres victorias y dos empates, que contrastan con las cinco jornadas que los azulgranas acumulan sin ganar tras sufrir dos derrotas, ambas por la mínima lejos de casa en Ceuta y Las Palmas, y tres empates consecutivos en Ipurua frente al Deportivo (1-1), Castellón (0-0) y el último frente al Leganés (0-0).

Pese a los contratiempos de última hora, Beñat San José se muestra optimista ante «lo bien que veo al equipo en todos los aspectos», aunque es consciente de que «no podemos seguir sin puntuar fuera de casa», en clara referencia a las cuatro derrotas consecutivas cosechadas tras el único punto sumado en Málaga en la jornada inaugural.

El donostiarra, que valora de forma «positiva pasar de ronda en la Copa y más viendo las sorpresas que siempre se producen en este torneo», insiste en que ya no se puede esperar más para dar un paso al frente en la Liga, en lo que considera «un gran desafío» para que a la sexta visita sea «la vencida para ganar fuera de casa·.

Sin perder en ningún momento la personalidad que ha querido imprimir al equipo, ve indispensable que el Eibar sea capaz de aprovechar «nuestros buenos momentos y estar acertados en las ocasiones que generemos», porque en frente se encontrarán a un rival en plena racha de juego y resultados. «Es un equipo con mucha calidad, con un gran entrenador que ha implantado su estilo y que tiene jugadores muy resolutivos en ataque. Es un rival muy ordenado y fuerte, de los mejores de la categoría», resalta San José.

Almería Andrés Fernández; Chirino, Alex Muñoz, Monte, Banini; Dzodic, Lopy; Arribas, Embarba, Melamed; Baptistao. - Eibar Eibar; Magunagoitia; Álvaro, Marco Moreno, Arbilla, Buta; Olatexea, Aleix Garrido; Corpas, Javi Martínez o Magunazelaia, Martón o Guruzeta; Bautista. Campo: Stadium Almería (21.00 horas)

Árbitro: Salvador Lax, murciano.